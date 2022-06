TSG Eintracht Plankstadt ersetzt Tischtennis-Trainer Mückenstein

Plankstadt. Der Tischtennis-Abteilungsleiter der TSG Eintracht Plankstadt, Markus Kolb, berichtet in der Hauptversammlung über starke Neuzugänge und eine erfolgreiche Saison. Außerdem konnten bei Neuwahlen etliche Funktionen einstimmig besetzt werden.

In seinem Rückblick ließ Kolb nicht ohne Stolz die erfolgreiche Saison 2021/22 Revue passieren, die nicht zuletzt durch die unerwartet starken Neuzugänge zur Rückrunde ermöglicht wurde. Lobenswert und der Pandemie zum Trotz bezeichnete er die Tatsache, dass Plankstadt – im Gegensatz zu einigen anderen Vereinen – kein einziges Punktspiel abgesagt hat und notfalls mit Ersatz antrat. Sein besonderer Dank galt den Funktionären und dem Hauptverein, ohne deren Unterstützung die vielfältigen Aufgaben nicht zu stemmen wären.

Die Abteilungsspitze Abteilungsleiter: Markus Kolb. Sportwart: Peter Puff, Vertreter: Lukas Heckmann. Jugendwart: Arnd von Conrady, Vertreter: Moritz Fleischmann. Kassenwart: Michael Weick, Kassenprüfer: Andreas Köster und Jens Barenhoff, Webmaster: Jörg Gerkewitz, Pressewart: Günther Ochs, Vergnügungswartin: Kristine Treiber mit Assistenten Markus Goller, Michael We und Arnd von Conrady, Gerätewart: Richard Wiegand.

Für den Hauptverein sprach Sandra Schöffmann die Glückwünsche zu den errungen Erfolgen aus und lobte eine insgesamt „toll funktionierende Tischtennisabteilung“. Gleichzeitig lud sie zur Teilnahme an der anstehenden Jahreshauptversammlung des Hauptvereins und den Jubiläumsveranstaltungen im Rahmen der 1250-Jahr-Feier der Gemeinde ein.

Aufholbedarf bei der Jugend

Sportwart Peter Puff berichtete über das Abschneiden der sieben Herrenmannschaften in der Saison 2021/22. So errangen die Herren 1 dank einer furiosen Rückrunde die Vizemeisterschaft in der Bezirksliga und nahmen an der Relegation zum Aufstieg in die Verbandsklasse teil, der als Zweiter knapp verpasst wurde. Die Herren 2 wurden in derKreisliga ebenfalls Vizemeister und schafften als Relegationssieger den Aufstieg in die Bezirksklasse. Die Herren 3 stiegen als Vizemeister der Kreisklasse A direkt in die Kreisliga auf. Diesen verpassten die Herren 4 knapp, nachdem sie die gleiche Klasse als Dritter abschlossen. Die Herren 5 waren als Neuling den Anforderungen in der Kreisklasse A nicht gewachsen und kehrten als Letzter wieder in die Kreisklasse B zurück. Die Herren 6 wurden Erster der Kreisklasse C und die Herren 7 die Vizemeister in der Kreisklasse D.

Im Jugendbereich sah Vincent Wiest Aufholbedarf beim Trainingsbesuch und den Mannschaftsaufstellungen. Die Jugend 1 belegte in der Kreisklasse A den vierten, die Jugend 2 in der Kreiskklasse B den sechsten Rang. Er schlug vor, für die neue Saison nur noch eine Jugendmannschaft zu melden.

Kassenwart Michael Weick vermeldete einen äußerst positiven Kassenbestand – einerseits erfreulich, andererseits bedauerlich, da in der Pandemiezeit keine Turniere, Ausflüge, Feste oder sonstige kostenträchtige Events möglich waren. Zusammen mit eingegangenen Spenden und Vereinszuwendungen könnten jetzt die dringend notwendigen Trikot- und Materialanschaffungen in Angriff genommen werden. Für die anstehenden Neuwahlen fungierte Abteilungsleiter stellvertretender Markus Goller als Wahlleiter und schlug, nachdem keine anderen Bewerbungen vorlagen, die Wiederwahl von Markus Kolb als Abteilungsleiter vor. Unter Beifall wurde er einstimmig wiedergewählt und übernahm die weitere Versammlungsleitung. Die überwiegende Mehrheit wurde einstimmig für zwei Jahre gewählt.

Grillfest am 26. Juni geplant

Zum Tagesordungspunkt Zu- und Abgänge gab Kolb Folgendes bekannt: Die nur zur Aushilfe bis Saisonschluss nach Plankstadt gewechselten Aktiven Thomas Heeß und Klaus Vierling kehren wieder zu ihren Stammvereinen zurück. Außer den bereits zum Wechseltermin am 1. November 2021 von der SG Heidelberg-Neuenheim nach Plankstadt gewechselten Karsten Weis, Alexander Wittmann, Eugen Stückert und Philipp Riedel griff nach mehrjähriger Familienpause die frühere Jugendspielerin Sarah Walter (geborene Veith) wieder zum Schläger und ist seit Februar 2022 im Herrenbereich für die TSG Eintracht spielberechtigt.

Die Teilnehmer einigten sich auf folgende Termine: Saisonabschlussgrillfest am 24. Juni, Doppelturnier am 26. August und Ortsmeisterschaften am 10. September.

Die langjährige Zusammenarbeit mit Thomas Mückstein als Trainer wurde zum 31. Mai beendet. Für den Trainingsbetrieb sind jetzt Arnd von Conrady und Markus Kolb mit den Juniortrainern Philipp Adar und Johannes Steinberg verantwortlich.

Für die neue Saison ist die Anschaffung neuer Trikots und Trainingsanzüge geplant. Hierzu präsentierte Herwig Beschorner verschiedene Modelle zur Auswahl.

Abschließend stellte Sportwart Peter Puff die künftige Meldung und Aufstellung der sieben Herrenmannschaften zur Aussprache vor und fand bei den Anwesenden allgemeine Akzeptanz. go