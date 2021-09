Plankstadt. Die Tischtennisabteilung der TSG Eintracht richtet am Sonntag, 3. Oktober, ab 10 Uhr, die Tischtennisortsmeisterschaften für Aktive aus. Das Turnier findet in der Dr.-Erwin-Senn-Halle unter Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln aus.

Gespielt wird je nach Spielstärke in zwei Gruppen. Teilnahmemeldungen per E-Mail an schurzkolb@web.de