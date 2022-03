TSG Eintracht sammelt Altpapier

Plankstadt. Die TSG Eintracht Plankstadt sammelt Altpapier. Nach der Lockerung der Corona-Vorschriften kann der Verein endlich wieder Sammlungen durchführen, schreibt er in einer Pressemitteilung. Und schon diesen Samstag, 5. März, ist es so weit: Auf dem Festplatz in Plankstadt können zwischen 9 und 13 Uhr Papier und Kartonagen abgegeben werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es wird ausschließlich genanntes Material – beispielsweise Zeitungen, Prospekte, Telefonbücher, Bücher, Kalender, Kataloge und Kartons – entgegengenommen. Verunreinigtes Material, geschreddertes Papier und Fremdstoffe wie Klarsichthüllen und Metall werden nicht angenommen. Mitglieder der Fußball-Abteilung werden dieses Mal vor Ort sein.

Alle Anlieferer werden gebeten, in ihren Fahrzeugen sitzen zu bleiben. Das Entladen des Kofferraumes übernehmen die Helfer vor Ort. Sollte ein Aussteigen jedoch erforderlich werden, ist das Tragen einer Mund-Nase-Maske erwünscht. Es gelten die auf www.tsg-eintracht-plankstadt.de veröffentlichten Hygienevorschriften. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2