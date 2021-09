TSG Eintracht wählt Vorstand

Plankstadt. Zu seiner ordentlichen Mitgliederversammlung für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 lädt die TSG Eintracht am Mittwoch, 15. September, ab 19 Uhr in die Dr.-Erwin-Senn-Halle ein. Neben den Berichten aus den beiden vergangenen Jahren stehen unter anderem auch Wahlen an. Anträge zur Tagesordnung können schriftlich bis spätestens 7. September, in der Geschäftsstelle in der Jahnstraße 4 in Plankstadt eingereicht werden.

Während der Mitgliederversammlung sind die zu diesem Zeitpunkt geltenden Hygieneregeln zu beachten. Nach derzeitigem Stand gilt für die Teilnahme die 3G-Regelung und Kontaktverfolgung. Aufgrund der Zusammenlegung von zwei Mitgliederversammlungen ist es nach Auskunft der TSG nicht möglich, Ehrungen vorzunehmen. Zu ehrende Mitglieder sollen in einer gesonderten Veranstaltung Ende des Jahres ausgezeichnet werden. zg