Plankstadt. Der Gemeinderat stimmte der Annahme einiger Spenden für die örtliche Notgemeinschaft zu. So hatten der Verein der Hausfrauen mit einem Verkauf von Plätzchen auf dem Wochenmarkt vor Weihnachten 817 Euro Erlös gemacht, den sie nun spendeten. 680 Euro hatte die Gemeinde von einem Bürger erhalten.

Im Januar findet normalerweise immer die Christbaumaktion des CDU-Gemeindeverbands statt. Wegen Corona konnte sie aber in diesem Jahr nicht in gewohnter Weise durchgeführt werden. Mitarbeiter der Gemeinde haben sie daher mit Unterstützung eines Hygienekonzepts übernommen. Die bereits bei der CDU im Vorfeld eingegangenen Spenden hat der Ortsverband an die Gemeinde weitergeleitet. Insgesamt sind 3227 Euro zusammengekommen, die der Notgemeinschaft zugute kommen. grö