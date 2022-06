Wenn Claudia Huth von ihrem Ehrenamt in der Ukraine-Flüchtlingshilfe spricht, leuchten ihre Augen. Sie erzählt in ihrem Bericht in der jüngsten Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses im Ratssaal von wertvollen Begegnungen, einer „wahnsinnigen Hilfsbereitschaft“ und tollem Zusammenhalt. Genau 80 Flüchtlinge sind derzeit in Plankstadt untergebracht. Darunter sind 47 Erwachsene, 16 Kinder

...