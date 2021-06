Umweltschutz im Alltag

Hallo Kinder! Gerade habe ich von Ellie Ente erfahren, dass morgen Welttag der Umwelt ist. Das ist ein Aktionstag, der auf den notwendigen Umweltschutz hinweisen soll. 1972 wurde er von einer Umweltorganisation ausgerufen, um daran zu erinnern, dass wir unsere Erde schützen müssen. Das Problem ist nämlich, dass es auf unserer Erde immer wärmer wird, weil die Menschen zu viel Müll und CO2 produzieren. Sehr viele Lebewesen sind gefährdet, weil ihr Lebensraum langsam kaputt geht. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir besser auf unseren Planeten aufpassen. Jeder kann im Alltag mithelfen, denn jeder kleine Schritt zählt! Ihr könnt zum Beispiel was machen, indem ihr bei gutem Wetter das Fahrrad, statt die Autos nehmt. Dadurch wird die Luft nämlich gar nicht mit Abgasen verschmutzt. Es ist außerdem wichtig, dass man den Müll trennt. Essensreste und alles pflanzliche kommt in den Kompost. Plastik und Papier müssen in einen anderen Eimer. Lasst euch das am besten mal von einem Erwachsenen zeigen. Ich achte auch immer darauf, das Licht auszuschalten, wenn ich es nicht brauche. Solche einfachen Dinge können schon etwas bewirken!

