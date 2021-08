Unermüdliche Freiwillige packen wieder im Ahrtal mit an

Plankstadt/Oftersheim/Mayschoß. In unserer schnelllebigen Zeit sind Geschehnisse von vor dreieinhalb Wochen heute fast schon wieder vergessen. Leider. Damit dies bei dem Thema Fluthilfe nicht passiert, dafür sorgen unter anderem Sabine und Joe Herrmann aus Plankstadt. „Manchmal braucht es nur einen Joe“, steht trefflich formuliert auf einem T-Shirt, das der engagierte Lkw-Fahrer am Samstag von Freiwilligen des Helfertrupps überreicht bekam. Denn was er initiiert, ist fantastisch: Obwohl Joe Herrmann keine Berührungspunkte mit dem Ahrtal hat, organisierte er nun schon den dritten Helfereinsatz dorthin. Über 40 tatkräftige Unterstützer fuhren mit dem Bus mit – darunter ein bekanntes Gesicht der Region.

Überraschung für Joe Herrmann: Die Helfenden aus dem Kurpfalz-Trupp haben dem Organisator ein T-Shirt geschenkt. © Herrmann

„Es war wieder sehr bewegend, wir kommen gar nicht mehr aus unserem Gefühlschaos heraus“, beschreibt Joe Herrmann nach der Rückkehr aus Mayschoß. Aktuell gebe es vor Ort viele Abbrucharbeiten, heißt: Bäder, Böden und Wände werden abgestemmt und der Schutt weggeräumt. Und doch stehen vereinzelt Häuser noch voller Schlamm wie das Hotel „Lochmühle“ in Mayschoß. „Dort wurde am Wochenende Schlamm geschleppt – unter tatkräftiger Unterstützung des Oftersheimer Bürgermeisters Jens Geiß“, sagt Joe Herrmann. „Es hat uns wirklich gefreut, dass er sich ganz spontan, ohne großes Tamtam, angemeldet und einfach angepackt hat.“

Spenden für Sinzig Unsere Zeitung hat gemeinsam mit den Städten und Gemeinden unseres Einzugsgebietes eine Hilfsaktion für Sinzig gestartet. 213 000 Euro sind mit 9. August schon eingegangen. Ein Dankeschön an alle Spender! Spenden können auf diese Konten (oder via QR-Code) überwiesen werden: Stichwort „Fluthilfe 2021“: Sparkasse Heidelberg, DE08 6725 0020 0025 0104 42 oder Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz, DE78 5479 0000 0005 0650 03.

Jens Geiß geht es wie so vielen Menschen: Er möchte mehr tun als „nur“ Geld spenden, „auch wenn es nur ein berühmter Tropfen auf den heißen Stein ist“, wie er auf Nachfrage der Redaktion sagt. Die Gemeinde Oftersheim unterstützt gemeinsam mit den Kommunen unseres Einzugsgebietes eine Spendenaktion dieser Zeitung, bei der gezielt Geld für Flutopfer in Sinzig gesammelt wird – 213 000 Euro sind des schon! Daher habe er sich spontan entschlossen, mit dem Kurpfälzer Trupp mitzufahren. Auch ihm ist im Gespräch anzumerken, dass die Bilder, die sich am Einsatzorten bieten, nur schwer zu verdauen sind. Am Morgen habe er sich einer Gruppe in Reimerzhoven, einem Ortsteil von Altenahr, angeschlossen. Dort sei in den vergangenen dreieinhalb Wochen schon viel passiert, sodass „Feinarbeiten“ wie Straßen säubern angesagt waren. Dabei kam er mit Menschen vor Ort ins Gespräch, erfuhr von einem Ehepaar, das im eigenen Haus von der Flut überrascht wurde und sein Leben verlor. Die Tochter ist bis heute vermisst. Das geht ans Herz, lässt niemanden kalt, erst recht nicht Dreifachpapa Geiß.

Dann ging es zum Hotel „Lochmühle“. Dort stehen noch immer Wasser und Schlamm wadenhoch im Keller. Sechs Stunden lang wurden Eimer per Menschenkette nach draußen geschleppt, in Schubkarren umgeladen und zum Schlammsammelplatz gekarrt. Jens Geiß berichtet von dem unangenehmen Geruch, der Schlamm hat sich mit Öl, Fäkalien und mehr vermischt – ohne Maske nur schwer zu ertragen. Und am Ende des Tages ist der Keller noch nicht leer, da immer wieder Schlammbrühe nachdrückt.

Auch an die Helfer wird gedacht

Es ist einfach unvorstellbar viel Arbeit, die da wartet – auch in den nächsten Wochen und Monaten, beschreibt Jens Geiß, der deutlich sagt, dass Bilder in den Medien den 360-Grad-Eindruck vor Ort bei Weitem nicht so wiedergeben können. Er erzählt zudem von vielen Helfenden, von Trupps und Feuerwehren aus ganz Deutschland, von Fahrzeugen aus Hamburg, Berlin, Bamberg und aus Sachsen, was ihn sehr beeindruckt habe. Und die Angebote für Helfer haben ihn berührt: „Es ist surreal: Eben noch schaufelt man den Schlamm aus dem Keller, dann bekommt man Mittags eine Bratwurst und Grießnockerlsuppe in der Feldküche angeboten.“

Eine besondere Station ist ihm auch aufgefallen: „Chiros for heros“ – Chiropraktiker bieten den Aufräumkräften ihre Dienste an, um nach einem harten Tag an den Schaufeln und Schubkarren die Wirbel wieder dorthin zu befördern, wo sie nicht mehr schmerzen. Immer wieder seien Plakate zu sehen, auf denen den Freiwilligen gedankt wird. Die Kirche von Mayschoß wurde in eine Art „Supermarkt“ umgewandelt, hier finden Flutopfer, die nichts mehr haben, auf den Kirchenbänken Sachspenden.

Die Menschen im Ahrtal brauchen weiter jede Hilfe – handfest und in Spendenform. Mit Joe Herrmann stehen schon wieder 50 Helfende bereit – der Einsatzort ist noch fraglich. Doch er möchte wieder in der ersten Reihe mit anpacken und freut sich über jeden Unterstützer und Förder, wie er von einer weiteren Geste berichtet: „Ein weiterer unfassbarer Moment war eine sehr großzügige Spende von Frau Dettlinger-Müller, die es uns ermöglicht hat, den Helfern die Fahrt vom Wochenende – jeder Helfer bekam die 10 Euro für die Busfahrt zurück – aber auch die nächste Tour kostenlos zu ermöglichen.“ Toll!

