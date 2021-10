Unfall mit zwei Verletzten

Plankstadt. Ein 32-jähriger Chrysler-Fahrer ist am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr im Kreuzungsbereich Oftersheimer Landstraße/Bundesstraße 535 bei Plankstadt mit einem 53-jährigen Mercedes-Fahrer kollidiert. Beide Beteiligte verletzten sich beim Unfall leicht.

Wie die Polizei am Montagnachmittag in einer Meldung schreibt, fuhr der 32-Jährige auf der Oftersheimer Landstraße in Richtung Oftersheim und wollte links auf die Bundesstraße 535 auffahren, als er mit dem entgegenkommenden 53-Jährigen kollidierte. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden, wie ein Reporter vor Ort mitteilte. Außerdem waren Betriebsstoffe ausgetreten, weshalb eine Fahrbahnreinigung notwendig war.

Beamte suchen nach Zeugen

Der Verkehr wird an der Kreuzung durch eine Ampelanlage geregelt. Da derzeit noch unklar ist, ob einer der Beteiligten bei Rot über die Ampel fuhr, suchen die ermittelnden Beamten jetzt nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Erst vergangene Woche waren an fast derselben Stelle ebenfalls zwei Fahrzeuge kollidiert. Ein 29-Jähriger war von der Oftersheimer Landesstraße kommend auf die Bundesstraße bei Plankstadt aufgefahren und hatte dabei die Vorfahrt eines 47-Jährigen missachtet. Die Bundesstraße war zwischenzeitlich voll gesperrt. caz/pol

Info: Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06202/2880 bei der Polizei zu melden.