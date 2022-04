Unterm Strich ein Plus

Plankstadt. Vorsitzender Albert Stieger eröffnete die Mitgliederversammlung des Musikvereins Plankstadt und begrüßte die zahlreichen Gäste. Er sprach über die Aktivitäten des Vereins in den letzten beiden Jahren. Trotz Pandemie habe es doch sehr viele Anforderungen und Aufgaben abzuarbeiten gegeben.

Kassierer Guido Zimmermann präsentierte die Zahlen. Unterm Strich wurde ein Plus verzeichnet. Die Jugendleiterin erläuterte die Entwicklung in der Nachwuchsarbeit. Auch hier habe die Pandemie ihre Spuren hinterlassen. Aktuell sei man jedoch wieder mit Projekten unterwegs, so dass positiv in die Zukunft geblickt werden könne. Bei den Neuwahlen wurde das bisherige Team in ihren Ämtern bestätigt. zg

