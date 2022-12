Unterrichtsfrei, um spielen zu können

Plankstadt. Unter dem Motto „Lauf dich frei! Ich spiel dich an!“ fand in ganz Baden-Württemberg ein Aktionstag an Grundschulen statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An diesem Tag riefen die Handballverbände aus Baden-Württemberg – Baden, Südbaden und Württemberg – in Kooperation mit dem Ministerium für Kultur, Jugend und Sport sowie der AOK Baden dazu auf, den Handballsport in Grundschulen zu vermitteln. „Alleine in Baden wurde mehr als 7700 Schüler der zweiten Klassen aus über 140 Grundschulen von den Handballvereinen ein Einblick in den Ballsport ermöglicht“, schreibt dazu Thorsten Seiler, Jugendleiter der TSG Eintracht Plankstadt, dessen Verein sich ebenfalls beteiligte. Unzählige Helfer aus Schulen und Vereinen seien landesweit beteiligt gewesen – auch seine Jugendabteilung.

Der Verein wollte die Möglichkeit nutzen, Mädchen und Jungen aus der Gemeinde für den Handballsport zu begeistern und sie auf die „Platte“ zu holen. „Schnell waren die organisatorischen Rahmenbedingungen abgesteckt. Die Kinder erhielten unterrichtsfrei, der Verein baute verschiedene Stationen mit dem notwendigen Equipment auf und stellte gemeinsam mit der Schule genügend Helfer und Übungsleiter zur Verfügung.“

Mehr zum Thema Verein Abend für Ehrenmitglieder und Senioren bei der TSG Eintracht Plankstadt Mehr erfahren

Die Lehrkräfte waren beteiligt, um sich über kindgerechte Spielformen im Hinblick auf das Handballspiel zu informieren. „Und das Engagement lohnt sich jedes Mal, es können immer viele Schüler für Handball begeistert werden“, schreibt die TSG Eintracht in ihrer Pressemitteilung zum Aktionstag. zg