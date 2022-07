Urlaubsträume wecken

Plankstadt. Im Gottesdienst an diesem Samstag, 23. Juli, um 18.30 Uhr möchte das Team „Kreative Kirche“ unter dem Motto „Gott geht mit uns“ den Beginn der Ferienzeit gemeinsam feiern. Urlaubsträume sollen hier geweckt werden. Während der Sommerferien befindet sich in der Kirche eine Stellwand, auf der der Urlaubsort für alle sichtbar markiert werden kann. In den Koffer darf man ein kleines Mitbringsel als Erinnerung an einen schönen Moment des Urlaubs legen (etwa Muschel, Blume, Stein, Foto) oder einen besonderen Augenblick teilen, indem man auf den bereitliegenden Zetteln eine liebe Erinnerung notiert. zg

