Uwe Emmert bleibt Feuerwehrkommandant

Plankstadt. Alle fünf Jahre wird der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr gewählt. Der Gemeinderat muss dieser Wahl für die Dauer von fünf Jahren zustimmen. Einstimmig wurde Kommandant Uwe Emmert bereits im August bei der Jahreshauptversammlung der Wehr in seinem Amt von der Einsatzmannschaft bestätigt. Nun stimmte der Gemeinderat – ebenfalls einstimmig – der Wahl zu. Da Emmert am Montag verhindert war, werde ihm die Urkunde nachgereicht, so Bürgermeister Nils Drescher. Die Bestellung durch den Bürgermeister erfolge ebenfalls noch. caz

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1