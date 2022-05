VdK geht auf eine Zeitreise

Plankstadt. Der VdK Plankstadt unternahm mit Gästen aus Oftersheim und Schwetzingen einen Tagesausflug nach Germersheim in der Pfalz. Bei der Touristeninformation am Weißenburger Tor empfing Gästeführer Hans-Joachim Ehrhard die Gruppe, um mit ihr in die Festungsgeschichte von Germersheim einzutauchen. Schon während der Römerzeit und später im Mittelalter berührten die großen Handelswege die Kommune. Der Festungsbau von 1834 bis 1861 war nicht nur von großer Bedeutung für die Stadt, er bestimmt noch bis heute deren Bild. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wurde im Versailler Vertrag festgelegt, große Teile der Festung zu schleifen. So sind heute nur zwei Stadttore und einige Gebäude erhalten. Die Gruppe erkundete dann selbstständig die Kasematten, wie das durch starkes Mauerwerk und Erdaufschüttungen gesicherte Gewölbe genannt wird. In der „Berggaststätte Sängerheim“ bei Familie Heuberger wurde sich noch gestärkt, später gab es einen Spaziergang in die Stadt mit Kaffeezeit. zg

