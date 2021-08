Veranstaltungen sind in Planung

Plankstadt. Vor knapp 50 Mitgliedern eröffnete Vorsitzender Norbert Engelhardt die Hauptversammlung des MGV Sängerbundes. Neben Berichten gehörten die Neuwahlen zu den Höhepunkten. Hierbei wurde der bisherige Vorstand in seinen Ämtern bestätigt.

Zwei Termine für das laufende Jahr gab der Vorsitzende in der Hoffnung bekannt, dass die Pandemie diese auch zulassen. Ein Schlachtfest mit den Muth-Chören ist am Samstag, 6. November, in Sandhausen vorgesehen, bevor am Freitag, 17. Dezember, eine gemeinsame Jahresabschlussfeier des Männer- und Frauenchores in der Gaststätte „Eviva“ stattfinden soll– vorausgesetzt, die Corona-Regeln erlauben dies. zg