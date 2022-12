Vereine bekommen Zuschüsse

Plankstadt. Kurz vor Weihnachten genehmigte der Gemeinderat am Montagabend einige Anträge zur Vereinsförderung. Zum Stichtag Ende September waren drei Anträge zur Förderung von Zuschüssen zu außerordentlichen Beschaffungen oder Vorhaben gestellt worden.

Der MGV Sängerbund-Liedertafel 1868 hat für 40 bestickte Hemden 2800 Euro veranschlagt, von denen 20 Prozent – also 560 Euro – die Gemeinde übernimmt. Eine Kletterleiter für das Kinderturnen möchte die TSG Eintracht anschaffen. Etwa 750 Euro kostet sie, 200 Euro bekommt der Verein aus dem Fördertopf.

Der Obst- und Gartenbauverein (OGV) möchte sich der Sanierung des Vereinsheimdaches widmen. Mit rund 51 860 Euro schlägt diese zu Buche. Weil nur die vom Verein genutzten Flächen gefördert werden, gibt die Kommune 7800 Euro dazu. Die Flächen des Gastronomiebetriebs sind in das Verhältnis zu den vom Verein genutzten Flächen gesetzt worden. Sie betragen 30 Prozent und davon sollen nun 40 Prozent gefördert werden. Zusätzlich gibt’s einen Umweltbonus von zehn Prozent. Die Gemeinde Plankstadt gibt also insgesamt 8560 Euro dazu – die Verwaltung hatte alle Beträge auf volle Hundert Euro aufgerundet. Da der Zuschuss an den OGV in der Zuständigkeit des Gemeinderats liegt, empfiehlt die Verwaltung, alle Zuschüsse im Rat zu behandeln, um die Übersicht zu gewährleisten.

Ulrike Klimpel-Schöffler (Plankstadter Liste) bezeichnete die Vereine als „Herz der Gemeinde“. Deshalb solle man sie besonders fördern. Felix Geisler (CDU) sah die Gemeinde in der Pflicht, bei steigenden Energiepreisen die Vereine mit eigenen Liegenschaften zu unterstützen. Er lobte auch den Umweltbonus. Viviane Reise (Grüne Liste Plankstadt) freute sich über den ersten Sanierungsantrag. Jutta Schneider (SPD) schloss sich den Worten an. Der Gemeinderat stimmte den Vereinszuschüssen einstimmig zu. Möglichst noch in diesem Jahr soll es zur Auszahlung kommen.