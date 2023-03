Vereine können jetzt Lagerräume anmieten

Plankstadt. Bürgermeister Nils Drescher hatte es in der ersten Quartalssitzung der Interessengemeinschaft Plankstadter Vereine bereits vorweggegriffen, jetzt gab der Gemeinderat grünes Licht: Die Räumlichkeiten in der Schwetzinger Straße 37, ehemals als Archiv genutzt, werden künftig an Vereine vermietet.

Nachdem der Umzug des Gemeindearchivs in das Untergeschoss des Bürgeramts abgeschlossen war, schlug die Verwaltung vor, die frei gewordenen Räumlichkeiten in der Schwetzinger Straße im Ober- und Dachgeschoss künftig als Lagerräume an interessierte Vereine zu vermieten. Eine entsprechende Abfrage des Bedarfs soll zeitnah in Abstimmung mit der IG Vereine erfolgen – einige Vereinsvertreter haben aber bereits Interesse bekundet.

Andere Nutzung unmöglich

Eine andere Nutzung als Lagerflächen seien bis auf das genehmigte Büro des Archivars baurechtlich beispielsweise aufgrund des fehlenden zweiten Rettungswegs nicht möglich, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Durch kleinere Sanierungs- und Umbauarbeiten, für die im Vorfeld vom Bauamt Kosten in Höhe von rund 15 000 Euro geschätzt wurden, sollen sich künftig sechs voneinander getrennt zugängliche Lagerräume sowie ein Geschäftszimmer mit kleinem Lager ergeben. Die drei Räume im Dachgeschoss sind zweimal zwölf und 48 Quadratmeter, die Räume im Obergeschoss 19, 22 und 30 Quadratmeter groß. Das Geschäftszimmer im Obergeschoss bietet 15 Quadratmeter Platz.

Nicht kostendeckend ausgestaltet

Die Miete für die einzelnen Räume soll mit Ausnahme des Geschäftszimmers (4 Euro), jeweils 2 Euro pro Monat und Quadratmeter warm betragen. Die Mieteinnahmen würden sich somit bei der Vermietung der gesamten Räumlichkeiten – 158 Quadratmeter – auf 4152 Euro pro Jahr belaufen, womit die Betriebskosten gedeckt wären. Die Miete soll zur Förderung des Vereinslebens nicht kostendeckend ausgestaltet werden.

„Die Kommune möchte gut mit den Vereinen zusammenarbeiten“, betonte Gerhard Waldecker (Plankstadter Liste), der die Vertretung für den erkranken Bürgermeister Nils Drescher übernahm. Der Gemeinderat stimmte der Nutzung des Gebäudes in der Schwetzinger Straße einstimmig zu. caz