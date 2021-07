Verkehrsunfall auf dem "Netto"-Supermarktparkplatz

Plankstadt.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonntag gegen 20.05 Uhr auf dem Parkplatz des Supermarktes "Netto" in der Oftersheimer Landstraße gekommen. Eine 19-Jährige BMW-Fahrerin war laut Angaben der Polizei auf der Eisenbahnstraße unterwegs, als sie auf Höhe der Einfahrt zum Supermarktparkplatz links auf diesen abbiegen wollte. Hierbei verwechselt die junge Frau vermutlich die Fahrspuren zur Ein- beziehungsweise Ausfahrt auf den Parkplatz und kollidiert frontal mit einem 26-Jährigen Seat-Fahrer, der den Parkplatz auf der Linksabbiegerspur in Fahrtrichtung Eisenbahnstraße verlassen wollte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden beträgt rund 9000 Euro.

