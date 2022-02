Versorgung wird zeitweise unterbrochen

Plankstadt. Technische Arbeiten an der neuen Wasserleitung führen am Dienstag, 1. März, zwischen 8 und 12 Uhr zu Unterbrechung der Wasserversorgung im Ort, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Plankstadter Rathaus. Das führe, so wird erklärt, notwendigerweise zu einer weiteren kurzfristigen Beeinträchtigung der Wasserversorgung in Plankstadt.

Aufgrund der aktuellen Einbindung der neuen Wasserleitung im Bereich der Grenzhöfer Straße zwischen Schwetzingen und Plankstadt sei die Wasserversorgung damit ein weiteres Mal kurzfristig beeinträchtigt. Die erforderlichen technischen Arbeiten an der Leitung finden demnach in den kommenden Tagen statt. Die Wasserversorgung in Plankstadt sei im genannten Zeitraum ausschließlich über die zweite Versorgungsleitung in der Ringstraße geregelt.

„Die Stadtwerke Schwetzingen danken den Bürgern in Plankstadt im Voraus für das Verständnis und bitten gleichzeitig darum, am Dienstag, 1. März, in der genannten Zeit nach Möglichkeit keine Waschmaschinen und Spülmaschinen zu benutzen, um die Grundversorgung mit Wassser auch sicher gewährleisten zu können“ unterstreichen die zuständigen Stellen. Sollten die Arbeiten vor 12 Uhr abgeschlossen sein, werde die Wasserversorgung über die Grenzhöfer Straße selbstverständlich sofort wieder in Betrieb genommen, wird versprochen. zg

Info: Für weitergehende Fragen oder Informationen steht das Technische Team der Stadtwerke Schwetzingen, Telefon 06202/6 05 07 2, zur Verfügung.