Von Saskia Grössl

AdUnit urban-intext1

Plankstadt. An einem wird es der Gemeinde in den nächsten Jahren nicht mangeln – und das sind Bauprojekte. Was noch nicht läuft, muss demnächst angestoßen werden. Deshalb hat der Gemeinderat in seiner Sitzung diverse Arbeiten vergeben.

Den Anfang machte das Gebäude in der Wilhelmstraße 1, in dem früher die Sparkasse untergebracht war und das nun zum neuen Bürgerbüro der Gemeinde umgebaut wird (wir berichteten). Die Entkernung des Gebäudes ist abgeschlossen, doch wegen der Witterung liegen die Arbeiten ein wenig hinter dem Plan zurück, wie Bürgermeister Nils Drescher erklärte. Demnächst sollen die neuen Fenster eingebaut werden.

Die Verwaltung hatte nun die Trockenbau-, die Elektro- sowie die Metallbau- und Verglasungsarbeiten ausgeschrieben. Ursprünglich hatte der Architekt Jürgen Roth hier mit 48 000 Euro gerechnet, was jedoch eine sehr grobe Planung war. Das günstigste Angebot schließt mit rund 57 000 Euro ab. Allerdings wird es wohl doch 10 000 Euro günstiger, weil in der Ausschreibung noch eine sogenannte „F-30-Unterdecke“ enthalten war. Nach Abbruch der vorhandenen Holzdecke hat sich gezeigt, dass der Auftrag um diesen Punkt reduziert werden kann.

AdUnit urban-intext2

Auch beim Punkt Elektroarbeiten war die Kostenberechnung im März wohl noch sehr grob. Es waren 83 800 Euro vorgesehen. Das günstigste Angebot schließt hier mit rund 100 000 Euro ab, enthält jedoch neu aufgetauchte Erfordernisse im Bereich Elektro und EDV. Die Metallbau- und Verglasungsarbeiten werden immerhin günstiger als berechnet. Es waren 41 000 Euro ermittelt worden und das günstigste Angebot schließt mit rund 30 000 Euro ab.

Rund die Hälfte der Leistungen

AdUnit urban-intext3

„Damit sind wir bei den Gesamtmaßnahmen noch im Kostenrahmen“, meinte Bürgermeister Nils Drescher. 800 000 Euro sind für die Maßnahme insgesamt veranschlagt. Mit den aktuellen Arbeiten sind nun rund 270 000 Euro, also etwa 48 Prozent, der gesamten Bauleistungen vergeben. Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Vergabe der ausgeschriebenen Gewerke.

AdUnit urban-intext4

Beim Thema Restaurant in der Mehrzweckhalle hatte der Gemeinderat jedoch nicht zu entscheiden, sondern nur zur Kenntnis zu nehmen. Denn hier waren Arbeiten ausgeschrieben worden, bei denen die Angebote wider Erwarten weit unter den Kostenberechnungen lagen. Somit fallen die Auftragsvergaben in die Zuständigkeit des Bürgermeisters.

Bereits in der Gemeinderatssitzung im Dezember waren Arbeiten innerhalb der Gaststätte beschlossen worden. Dabei geht es vor allem um einen Ersatz für die Decke aus Gipskartonplatten sowie für die Beleuchtung, die nicht den Vorschriften entsprach. Auch die Notbeleuchtung muss ersetzt werden, da diese die erforderliche Leuchtdauer von drei Stunden ohne Stromversorgung nicht mehr leisten konnte. Für die Sanierungsarbeiten in der Gaststätte sind jetzt 51 000 Euro veranschlagt.

Und auch das Angebot für Arbeiten am Festplatz lag weit unter der Kostenberechnung und mit 24 200 Euro in der Zuständigkeit von Bürgermeister Nils Drescher. Dabei ging es um einen Energieverteiler, mit dem die Infrastruktur für den Wochenmarkt verbessert werden soll. Denn dieser bleibt bis auf Weiteres an seinem Standort am Festplatz, hat der Gemeinderat bereits entschieden.

Der Markt war anlässlich der Renovierung des Gemeindezentrums vom Rathausplatz an den Festplatz gezogen, da aufgrund der Baustelle der Platz in der Ortsmitte nicht mehr gereicht hat. Mittlerweile sind sogar noch Stände dazugekommen, so dass eine Rückkehr an den Rathausplatz aus Kapazitätsgründen gar nicht mehr möglich ist.

In die Infrastruktur sollen nun insgesamt rund 135 000 Euro investiert werden. Darin enthalten ist zum einen die bereits erwähnte Stromversorgung. Der Verteiler ist in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr der aktuellen Norm. Der Markt erfordert jede Woche das Auslegen von Stromverteilern und zum Teil auch das Verlegen von Kabeln, derzeit noch in überfahrbaren Kanälen. Doch, um den Platz barrierefrei zu machen, soll das in Zukunft zum Großteil unterirdisch geschehen, dann gibt es nur noch einen überfahrbaren Kanal – besser für Menschen mit Kinderwagen, Rollatoren oder Rollstühlen. Es sollen zwei weitere Verteiler angelegt und der vorhandene ertüchtigt werden.

Investition in WC-Container

Eine weitere Investition ist eine neue WC-Anlage. Das bisherige WC ist zu einem Lager für das Containerrathaus umfunktioniert. Eine Sanierung dieses Gebäudes ist nicht mehr wirtschaftlich. Deshalb möchte die Verwaltung einen modernen, qualitativ höherwertigen WC-Container aufstellen – das sei eine dauerhafte Lösung. Er soll zwei Kabinen für Damen, eine Kabine und zwei Urinale für Herren und ein Behinderten-WC mit Wickeltisch enthalten. Die Fassade des Containers soll begrünt werden.

Ein weiterer Punkt ist die Beleuchtung. Diese ist auf dem Festplatz nicht vorhanden, was vor allem beim Fest zur Einweihung der Sportplätze im vergangenen Jahr deutlich wurde. Daher möchte die Verwaltung dort eine regelbare Beleuchtung installieren, die jedoch generell wie Straßenbeleuchtung funktioniert. Vier Leuchten mit einer Masthöhe von rund acht Metern sind geplant. Für die Radfahrer soll es Stangen als Fahrradparkplatz geben.

„Kleine Änderung . . .“