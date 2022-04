Verunsicherung und Vorurteile in allen Kulturen

Eppelheim. Während der internationalen Wochen gegen Rassismus hatte die Gruppe „Infoveranstaltungen“ der Ahmadiyya Muslim Gemeinde zum Thema „Rassismus in der Gesellschaft – Lösungen für mehr Gerechtigkeit“ eingeladen. Die digitale Podiumsdiskussion fand im „Haus der Begegnung“ statt. Rund zwei Dutzend Teilnehmer waren an den Bildschirmen zu Hause zugeschaltet und konnten über eine Chatfunktion Fragen stellen. Bedauerlich war die durch Störungen beeinträchtigte Übertragung von Bild und Ton, wodurch sich der eine oder andere Zuhörer zu Hause früher als geplant verabschiedete.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eingeleitet und umsichtig moderiert wurde das Thema von Saood Alvi. Er konnte Nadine Bikowski, Integrationsbeauftragte Eppelheims, Jaswinder Pal Rath, Vorsitzender des Migrationsbeirats der Stadt Heidelberg, sowie Naweel Ahmed Shad, Imam und Theologe der Muslim Gemeinde, begrüßen. Vorweg wurde deutlich gemacht, dass weltweit sowohl rechtspopulistische als auch extremistische Gedanken erstarken und sich auch in Deutschland vermehrt radikale Gruppen bilden. Viele Menschen seien dadurch verunsichert, hätten Angst vor Gewalt und Hass und würden darin eine Bedrohung der Freiheit sehen. Dieser neuen Ära von Rassismus müsse mit Dialog und Kommunikation entgegengewirkt werden.

Mögliche Lösungswege

Ahmadiyya machte den ersten Schritt mit ihrer Podiumsdiskussion. Mit Menschen, die in Beruf oder Ehrenamt an verantwortlichen Positionen tätig sind, wurde über mögliche Lösungswege diskutiert, wie die Gesellschaft von Rassismus befreit werden kann. Jaswinder Pal Rath, der gebürtig aus Indien kommt, und seine Wahlheimat Heidelberg als weltoffene Stadt mit positiver Einstellung gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund lobte, wusste: „Es gibt viele Formen von Rassismus. Die Leute schauen schon schief, wenn jemand einen Schleier oder einen Turban trägt.“ Er riet, bei der Kindergeneration anzufangen und ihnen beizubringen, wie wichtig es sei, Toleranz gegenüber Menschen mit anderer Hautfarbe, Herkunft, Religion oder anderem Kleidungsstil zu zeigen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nadine Bikowski möchte schon ihres Berufes wegen als Integrationsbeauftragte alle in der Stadt Ankommenden bestmöglich integrieren. Dass das nicht immer leicht ist, verhehlte sie nicht. Die große Flüchtlingswelle 2015 habe gezeigt, dass es auch Rassismus und Vorurteile unter Flüchtlingen verschiedener Kulturen gebe. Wichtig sei, diese durch Kommunikation und gemeinsame Aktionen abzubauen und jeder Kultur deutlich zu machen und die Angst zu nehmen, dass sie ihre eigene Identität nicht verliere.

Christliche Werte wie Liebe und Nächstenliebe sollten das Tun und Handeln der Menschen bestimmen. „Man schaut nach dem anderen, egal, wo er herkommt“, so ihre Einstellung.

Imam Naweel Ahmed Shad ergänzte: Die Wurzel aller Probleme sei die immer weiter zunehmende Entfernung der Menschen zu Gott. Jeder sollte sich vergegenwärtigen, dass Gott als Schöpfer alles erschaffen habe und damit automatisch auch die Liebe zueinander. Der Leitspruch der Gläubigen der Ahmadiyya Gemeinde mache in einfachen Worten deutlich, wie man sich gegenüber seinen Mitmenschen verhalten sollte: „Liebe für alle, Hass für keinen.“ Wer danach handle, werde belohnt, so der Imam in seinen Ausführungen. Den Grundsatz sollte jeder beherzigen, um Vorurteilen und Angst entgegenzutreten und die Zukunft und den Fortschritt des Landes und der Gesellschaft nicht zu gefährden. sge

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3