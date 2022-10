Verwaltung will Bürgerinitiative unterstützen

Plankstadt. Besonders umfangreich ist die Tagesordnung für die nächste Sitzung des Gemeinderats, die am Montag, 24. Oktober, um 18.30 Uhr im Ratssaal stattfindet, nicht. Doch auch wenn vielleicht nicht die kontroversesten Entscheidungen bevorstehen, so sind doch ein paar Themen auf der Agenda, die in der Gemeinde durchaus Gewicht haben.

Eines davon ist die geplante Bahntrasse zwischen Mannheim und Karlsruhe, von der auch Plankstadt maßgeblich betroffen wäre, sollte sich die Deutsche Bahn für das entsprechende Trassenmodell entscheiden. Da auch die Gemeindeverwaltung sich dagegen stark verwehrt, soll am Montag, 24. Oktober, nun der Rat darüber abstimmen, ob die Bürgerinitiative „Keine Bahntrasse“ eine einmalige Zuwendung in Höhe von 10 000 Euro erhalten soll. Die Initiative selbst hatte diesbezüglich dafür angefragt, besonders wegen hoher Kosten für Expertengutachten. Im selben Tagesordnungspunkt soll der Gemeinderat ebenfalls entscheiden, ob Zuschüsse an Bürgerinitiativen nur mit einstimmigem Beschluss möglich sein sollen – die Verwaltung spricht sich jedenfalls dafür aus.

Weiteres Verkehrsthema

Ein weiteres heiß diskutiertes Verkehrsthema in der Region ist der Radschnellweg zwischen Heidelberg und Schwetzingen – auch hier ist Plankstadt unmittelbar betroffen. Bis zum Abschluss der Genehmigungsplanung ist zwar die Stadt Schwetzingen federführend, aber regelmäßige Abstimmungen mit den Kommunen Plankstadt, Eppelheim und Heidelberg sowie dem Regierungspräsidium Karlsruhe, das schlussendlich für Betrieb und Unterhaltung des Weges zuständig sein wird, sind verpflichtend.

Diese Institutionen müssen also bestimmte Vergabepakete prüfen und dann über sie abstimmen. Aktuell geht es um die Verkehrsanlagenplanung mit Verkehrsuntersuchung und planungsbegleitender Vermessung. Diese Aufgaben wurden ausgeschrieben, doch nur zwei Firmen haben Angebote eingereicht. Die besseren Chancen, den Zuschlag zu erhalten, hat – aufgrund des aus Sicht der Verwaltungen besseren Angebots – die Firma BIT Ingenieure AG mit Sitz in Karlsruhe.

Des Weiteren soll in der Sitzung am Montag eine zusammenfassende Darstellung der Bedarfsplanung zur Kinderbetreuung erfolgen. Das Fazit der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses, in dem die Planung bereits Thema war, lautet, dass die Gemeinde bei der Betreuung von Kindern bis zum Grundschulalter keine unmittelbaren Maßnahmen ergreifen müsse. Die schulische Betreuung in Plankstadt sei ebenfalls gut aufgestellt, an den Grundschulen gibt es keine Wartelisten. Zwischen 2023 und 2024 soll eine Sanierung des Lehrschwimmbeckens an der Friedrichschule erfolgen.