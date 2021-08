Verzehrbons als Anreiz für frisch Geimpfte

Plankstadt. Erst impfen lassen – und dann zum Konzert: So lautet das Angebot der Gemeinde Plankstadt für den Auftritt der Mannheimer Band Amokoma am Freitag, 13. August, in der Gänsweid. Zwar sind zu der Veranstaltung auch Genesene und Getestete zugelassen, Bürgermeister Nils Drescher appelliert aber trotzdem, sich impfen zu lassen. „Nur, wenn die Gemeinschaft aller durch Impfungen geschützt ist, werden wir diese Pandemie in den Griff bekommen und wieder mehr Normalität im Alltag erleben können.“

Eine Gelegenheit dazu bietet sich vor dem Konzert von Amokoma: Am 13. August wird bereits um 16 Uhr ein mobiles Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises in der Gänsweid bereitstehen. Zur Impfung kann jeder kommen, unabhängig vom Wohnort und ohne Voranmeldung. Wer zudem eine Konzertkarte, den Personalausweis und, sofern vorhanden, den Impfausweis mitbringt, erhält direkt bei der Impfung Verzehrbons für den Konzertbesuch. Neben der Aktion kurz vor dem Auftritt wird auch während des Wochenmarktes an diesem Donnerstag, 5. August, auf dem Festplatz geimpft.

Hier ist keine Anmeldung notwendig, volljährige Impfwillige erhalten das Vakzin Janssen der Firma Johnson & Johnson. Der Vorteil ist, dass hierbei keine Zweitimpfung notwendig ist. Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren können sich beim Wochenmarkt mit Biontech impfen lassen. 16- bis 17-Jährige brauchen dazu eine Einverständniserklärung ihrer Eltern, bei zwölf- bis 15-Jährigen müssen die Eltern dabei sein. Wer das Angebot wahrnehmen möchte, sollte auch hier Personalausweis und wenn möglich Impfausweis mit dabei haben.

Ein Stück Normalität

Oliver Rosenberger, seines Zeichens Sänger von Amokoma, spricht sich für das Modell aus: „Die Impfaktion im Zusammenhang mit unserem Konzert finde ich klasse, weil es uns allen ein Stück Normalität zurückgeben kann. Rausgehen und andere Menschen treffen ist ein ganz wichtiger Bestandteil meines Lebens und ich möchte persönlich darauf auch in Zukunft nicht verzichten.“ Die achtköpfige Mannheimer Band Amokoma ist seit 1983 aktiv und hat sich dem Funk, Soul und Hip Hop der 1970er- bis 1990er-Jahre, sowie aktuellen Chart-Hits verschrieben. Gerade trat die Band im Schwetzinger Schlossgarten auf (wir berichteten). Tickets für Amokoma können unter www.reservix.de erworben werden sowie bei verschiedenen Vorverkaufsstellen. Eine davon ist auch das Kundenforum dieser Zeitung in der Carl-Theodor-Straße 2 in Schwetzingen.

Übrigens: Für den Besuch des Konzerts von Amokoma muss man einen Nachweis über die Impfung, eine Genesung oder einen negativen, tagesaktuellen Test mitbringen. Der Einlass ist ab18 Uhr, das Konzert beginnt um 19 Uhr. lh/zg

Info: Weitere Informationen zum Konzert und den beiden Impfaktionen in Plankstadt gibt es hier.