Vielseitig ins Fest der Auferstehung

Plankstadt. Ob ein Gottesdienst zum Ankommen vor den Feiertagen inklusive Imbiss am Gründonnerstag (bitte eigenes Trinkgefäß mitbringen), ein klassischer Karfreitagsgottesdienst mit Abendmahl, die mit Dunkel und Hell spielende Osternacht, ein fröhlicher Familiengottesdienst am Ostersonntag mit Überraschung oder ein feierlicher Ostergottesdienst mit Abendmahl an Ostermontag – in der evangelischen Kirchengemeinde ist für jedes Alter und jeden Geschmack ein Gottesdienst dabei.

Pfarrerin Banse sagt, dass sie sich auf den unterschiedlichen Charakter der Gottesdienste freue. Am Gründonnerstag, 14. April, geht’s um 18 Uhr mit einem Imbiss los, einem echten Abend-Mahl. Das richtet sich an Menschen, die vor den Feiertagen zur Ruhe kommen wollen, mit Zeit zum Nachdenken und Liedern aus dem Popbereich der Kirchenmusik und Gitarrenklängen von Jonathan Schumann.

Die Gottesdienste an Karfreitag und Ostermontag, die um 10 Uhr beginnen, sind eher klassisch ausgerichtet, mit festlicher Orgelmusik und am Karfreitag mit dem Kirchenchor. Die Osternacht, die am 16. April um 23 Uhr beginnt, besticht durch den Wechsel von ihrem ruhigen und dunklen Beginn hin zu der hellen Osterfreude, die sich auch in der Atmosphäre widerspiegelt. Der Gottesdienst an Ostersonntag richtet sich mit seiner Uhrzeit um 11 Uhr an Spätaufsteher und Langfrühstücker – und natürlich auch an Kinder. In diesem Gottesdienst wird die Osterfreude durch ein Bläserquartett verstärkt. zg

