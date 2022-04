Vielseitige Auffrischung

Plankstadt. Nicht nur die Internetseite hat einen „Booster“ erhalten, sondern auch die Bewohner des Caritas Altenzentrums Sancta Maria Plankstadt (CAZ). Sie haben im März ihre zweite Auffrischungsimpfung gegen das Corona-Virus bekommen, teilt Heimleiterin Martha Trautwein mit: „Wir sind sehr zufrieden mit der sehr hohen Impfquote von 98 Prozent unter unseren Bewohnern.“

Auch alle Mitarbeiter seien voll immunisiert und 94 Prozent bereits zum dritten Mal geimpft. Personalengpässe infolge der seit kurzem gültigen einrichtungsbezogenen Impfpflicht habe es daher keine gegeben, heißt es in der Pressemitteilung weiter, in der das CAZ auch auf den überarbeiteten Internetauftritt aufmerksam macht. Als Einrichtung des Caritasverbands für den Rhein-Neckar-Kreis wurde die Internetseite in den Verbandsauftritt integriert.

Wer an einem Pflegeplatz interessiert ist, kann über ein neues Terminbuchungssystem mit wenigen Klicks ein persönliches Erstgespräch mit der Heimleiterin vereinbaren. Außerdem können Interessierte über ein eigenes Kontaktformular unverbindlich einen Pflegeplatz anfragen. Die bisherige Adresse www.caritas-plankstadt.de bleibt bestehen; gleichzeitig kann das CAZ unter https://caritas-rhein-neckar.de/caritas-altenzentrum-plankstadt angesteuert werden. zg

