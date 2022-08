Vier Ar voller Traditionen

Plankstadt/Sandhausen. Nach zwei Jahren Pause soll am ersten Septemberwochenende erstmals wieder Hopfen in Sandhausen geerntet und die Ernte mit einem Fest gefeiert werden. Gemeinsam mit der Hardtwaldgemeinde lädt dazu auch die Braumanufaktur Welde ein, die aus den Hopfen ihr No1 Slow Beer Pils braut.

Bereits zum 16. Mal kommen am Samstag und Sonntag, 3. und 4. September, ehemalige Hopfenbauern, die Mitglieder des örtlichen Männergesangvereins Germania (MGV) und zahlreiche ehrenamtliche Helfer zu einem früher in der Region fest verwurzeltem, aber heute seltenen Handwerk zusammen: zum „Hopfezopfe“. So nennen die Fachleute die Doldenernte von Hand. Begleitet wird die Ernte vom jährlichen Hopfenfest auf dem Sandhäuser Festplatz am Rathaus. Mit einem Fassbieranstich eröffnet Bürgermeister Hakan Günes das Fest am 3. September um 11.30 Uhr. Besucher sind eingeladen, dabei zu sein, kühle Getränke und leckere Speisen zu genießen und sich auch beim Abzupfen der Hopfendolden zu versuchen.

Das Hopfenzopfen macht nicht nur Erwachsenen Spaß. Die Braumanufaktur Welde ist nun zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder mit dabei. © Welde/Schwerdt

Welde-Geschäftsführer Max Spielmann und sein Brauerteam sind gespannt auf den Hopfenjahrgang: „Seit 18 Jahren bekommen wir exklusiv den guten Aromahopfen aus Sandhausen. Auch in den beiden Corona-Jahren wurde geerntet und wir durften das grüne Gold aus der Region nutzen, aber ein Fest war leider nicht möglich. Hoffentlich können wir auch dieses Jahr wieder ein echtes Grünhopfen-Pils brauen“. Das gehe nur, wenn die Dolden während der Ernte durch Regen nicht nass würden, so Spielmann weiter.

Kein leichtes Jahr

Betrieben wird das vier Ar kleine Hopfenfeld – das einzige in der ganzen Rhein-Neckar-Region und recht weit darüber hinaus – ausschließlich ehrenamtlich von früheren Hopfenbauern. Sie singen zusammen im Gesangverein und hegen und pflegen seit vielen Jahren die Ranken. „Kein leichtes Hopfenjahr, denn wir haben viel zu wenig Regen und zu viele Wespen“, berichtet Albert Burkhardt. Er und seine Kollegen müssten viel wässern, denn Hopfen habe heißes, trockenes Wetter nicht gern und brauche dann noch mehr Hege und Pflege, erläutert Burkhardt weiter. Und die Wespen? Die hätten auch Durst und würden deshalb die Ranken anstechen, um an Flüssigkeit zu kommen, erklärt der Fachmann. Das tue dem Hopfen nicht gut und so müssten die Insekten möglichst ferngehalten werden.

Während des Hopfenfestes werden samstags ab 10 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr bei Musik, Brotzeit und Bier die Hopfendolden vorsichtig von den langen Ranken abgezupft. Aber Achtung: Der kleine Stiel muss an der Dolde verbleiben! Sonst kann das feine Blütengebilde zerstört werden. Das Abzupfen der Hopfendolden erfordert deshalb viel Fingerspitzengefühl. Deshalb gilt in Sandhausen damals wie heute: „Hopfe zopfe, Schdiel draalosse, wers net koo, solls bleiwelosse“. Die von Hand gezupften Hopfendolden werden bei Welde kurz nach der Ernte naturbelassen dem Biersud zugefügt.

Rund um die Ernte und das Fest haben sich die Sandhäuser Helfer einiges einfallen lassen: Neben echter Hausmacher Bratwurst zum Bier und selbst gebackenen Kuchen zum Kaffee lässt sich in der Oldtimer-Ausstellung alte Fahrzeugtechnik bewundern. Für Kinder sorgt das Jugendzentrum mit Spiel und Spaß. Am Samstagabend sind alle Helfer und Gäste ab 18 Uhr zum gemeinsamen Feiern bei Livemusik und Tanz eingeladen. Der Sonntagmorgen beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Erntegottesdienst auf dem Festplatz. Anschließend sind wieder alle Getränke- und Essenstände geöffnet und die Hopfezopfer nehmen an ihren Weidenkörben und Hopfenranken Platz.

20 000 Kästen Slow Beer

Rechtzeitig zur Kerwe am zweiten Oktoberwochenende soll das Welde No1 Slow Beer Pils mit dem ortseigenen Hopfen fertig sein und dort vom Fass gezapft werden. Aber die Sandhäuser Hopfenernte wird auch rund 20 000 Kästen Welde No1 Slow Beer Pils ergeben, die ab Mitte Oktober im regionalen Handel verfügbar sein sollen, solange der Vorrat reicht. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.welde.de