Drei Schüler der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule und ein Kind der Theodor-Heuss-Schule sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilt die Stadt Eppelheim in einer Pressemitteilung mit. Die drei Schüler, die die Friedrich-Ebert-Schule besuchen, erhielten am Wochenende das positive Testergebnis. Zwei von ihnen besuchen die vierte und ein Kind die erste Klasse.

Die betreffende vierte Klasse wurde direkt ins Homeschooling geschickt, das Kind aus der ersten Klasse war bereits seit Dienstag nicht mehr präsent in der Schule. In einer dritten Klasse in der Theodor-Heuss-Grundschule ist es ebenfalls zu einem positiven Test eines Kindes gekommen. Die Betreuung der Kinder ist gewährleistet. Die Schulleitungen stehen mit dem Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Kontakt, um gegebenenfalls weitere Maßnahmen zu ergreifen.

Im Verbreitungsgebiet der Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung gibt es derzeit 207 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Die Stadt Schwetzingen hat mit 59 Fällen den Höchstwert, darauf folgen Hockenheim (36) und Brühl (22). Ketsch hat aktuell 21 aktive Fälle, in Plankstadt sind 14 und in Eppelheim 19 Personen Infiziert. Oftersheim hat mit sieben Infizierten den niedrigsten Wert.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Rhein-Neckar-Kreis bei 134,4. Sie ist im Vergleich zum Vortag um 6,2 gestiegen. 81 Menschen haben sich neu infiziert - aktuell sind nun 937 aktive Fälle bekannt. Seit Beginn der Pandemie haben sich im Kreis 17 210 Personen mit dem Virus infiziert, 369 davon sind verstorben. In der GRN-Klinik in Schwetzingen befinden sich acht bestätigte Fälle auf der Isolierstation und ein Corona-Patient auf der Intensivstation.

