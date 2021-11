Vom Roman bis zum Sachbuch

Eppelheim. Die Weihnachtszeit naht mit großen Schritten – und mit ihr oft auch die Frage: Was verschenke ich denn bloß? Am Sonntag, 28. November (Erster Advent), um 17 Uhr gibt es auf unterhaltsame Weise literarische Antworten in der Stadtbibliothek Eppelheim.

Dr. Christine Beil und ihr Team vom Eppelheimer Buchladen stellen ihre literarischen Advents- und Weihnachtsemfehlungen vor. Neuentdeckungen werden ebenso präsentiert wie „ältere Schätze“ neu entdeckt.

Zutritt nur mit 2G

Ob Roman, Krimi, Sach- oder Bilderbuch, ob für Erwachsene oder auch Kinder und Jugendliche – die Auswahl ist groß und die Verführung, mal wieder ein Buch zu verschenken, steht im Raum.

Die Veranstaltung findet unter der aktuellen 2G-Regelung in der Stadtbibliothek Eppelheim, Jahnstraße 1, statt.

Der Eintritt kostet 5 Euro. Personalisierte Tickets gibt es ausschließlich im Vorverkauf und nach Vorlage des Impf- oder Genesenen-Nachweises. zg