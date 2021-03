Plankstadt. Die evangelische Kirche Plankstadt lädt am Mittwoch, 31. März, um 19 Uhr zur letzten musikalischen Andacht in der Passionszeit in die Kirche ein. Der Titel „Vom Turmbau zum Shutdown“ wirft Fragen auf nach dem Zusammenhang zwischen der bekannten Geschichte des Turmbaus zu Babel und der heutigen Situation.

Damals wie heute Pläne, die in den Himmel wachsen, der Wunsch nach grenzenlosen Möglichkeiten und Freiheit – doch plötzlich kommt alles anders. Katrin Borrmann, unterstützt von zwei jungen Gemeindegliedern, führt die Problematik anschaulich vor Augen. Sie sucht nach Antworten und Hilfe, wenn die Welt in Trümmern liegt.

Die Musik in diesem Gottesdienst lädt zur Besinnung ein. Margaret Friederich, Gründungsmitglied der Pifferari di Santo Spirito, Heidelberg, ist durch zahlreiche Engagements auch im europäischen Ausland mit dem Fachgebiet Holzblasinstrumente bekannt. Für die Andacht hat sie die Telemanns „Fantasia in C“ für Altblockflöte solo mitgebracht, außerdem mehrere barocke Werke für Oboe und basso continuo. Zu hören sind unter anderem zwei Sätze aus dem Oboenkonzert in d-moll von Alessandro Marcello. Spätestens da öffnet sich eine Tür mitten im Shutdown. Die Musik richtet den Blick auf die Zeichen der Hoffnung, die im Gründonnerstagsabendmahl, dem „Good Friday“ und schließlich dem Osterfest sichtbar werden. Das Altarbild wurde von Eva Fries entworfen.

Zu Sicherheit der Besucher kann die Kirche nur mit medizinischer Maske betreten werden. Es gilt das Hygienekonzept der Gottesdienste.

Info: Das Pfarramt bittet um Anmeldung für die Andacht per E-Mail plankstadt@kbz.ekiba.de oder unter der Telefonnummer 06202/2 15 65.