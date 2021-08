Von Forschern zu Rettungssanitätern

Plankstadt. Das beliebte Ferienprogramm von Plankstadt ist momentan in den vollen Zügen. Am Donnerstagvormittag fand die Veranstaltung des Ökomobils statt, bei der die Kinder danach noch an einem kleinen Erste-Hilfe-Kurs vom Roten Kreuz teilnehmen durften. Der Ortsverband Plankstadt hatte die Veranstaltung organisiert, die für die Kinder zum schönen wie lehrreichen Vormittag wurde.

Im Ökomobil wurde ihnen zunächst das Thema „Wald“ nähergebracht. Das Ziel des Projekts ist es, den Kindern und auch Erwachsenen zu zeigen, dass in einer scheinbar vertrauten Umgebung doch viel Unbekanntes steckt.

Das Ökomobil wird vom Regierungspräsidium Karlsruhe betrieben und fährt von März bis November beispielsweise zu Grundschulen oder Kindergärten und zeigt innerhalb von anderthalb Stunden Vieles aus der Natur. „Hochbetrieb ist natürlich in den Sommermonaten“, so Juliane Saar, die gemeinsam mit Charlotte Backes das Projekt betreibt. „Das Ökomobil ist ein großer Wagen, der ein Naturlabor bereitstellt. Wir haben auch Tische und Stühle, da entsteht dann so eine Art Unterricht für die Kinder.“

Dieser Unterricht war sehr anschaulich gehalten: Am Anfang führten die beiden Biologinnen die Kinder in das Gebüsch der Grillhütte Plankstadt: Sie hatten verschiedene Tiere versteckt und die Kinder mussten auf sie achten und herausfinden, wo sie sich verstecken. Nach der kurzen Tour durften sie dann sagen, wie viele Tiere sie erspäht haben. Anschließend sammelten die Kinder Blätter und kleine Tiere. Ihre Fundobjekte wurden dann betrachtet und die zwei Biologinnen erklärten alles Wichtige dazu, bevor sie anschließend wieder freigelassen wurden.

Parallel zu der Ökomobil-Gruppe fand die Rettungsgruppe statt, bei dem ein Erste-Hilfe-Kurs im Mittelpunkt stand – nach dem Ende wechselten die Kinder dann jeweils in die andere Gruppe. Das Deutsche Rote Kreuz bietet für Kinder mit dem sogenannten Bärenhospital anschauliche Kurse an, bei denen sie erste Grundlagen erfahren, wie sie sich etwa bei einem Notfall verhalten sollen. Die Kinder lernen zum Beispiel, wie man einen Puls misst und wie Erste Hilfe angewendet werden sollte. Danach verwandeln sie sich in Ärzte und verarzten sie. „In unserem Fall ist Bär Britta vom Fahrrad gefallen und hat nun mehrere Schürfwunden“, verrät Janine Weickinger, eine der Kursleiterinnen.

Die Veranstaltung war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung für die Kinder, bei der sie viel mitnehmen konnten.