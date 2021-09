Plankstadt. Ein 30-Jähriger Renault-Fahrer hat auf der Wilhelmstraße in Richtung "Im Gund" an der Kreuzung zur Leopoldstraße die Vorfahrt eines 65-jährigen BMW-Fahrers missachtet. Wie die Polizei mitteilt, kam es bei dem Vorfall am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr zu einem Zusammenstoß. Der BMW musste abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 7000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Verkehrspolizei Mannheim übernimmt die Ermittlungen zum Unfallgeschehen.

