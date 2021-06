Vorfreude auf Ausflüge

Plankstadt. Der VdK-Ortsverband plant in nächster Zeit verschiedene Aktionen und Veranstaltungen. So findet am Freitag, 20. August, im Zuge des Ferienprogramms der Gemeinde eine Veranstaltung mit dem Ökomobil für 20 Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren an der Grillhütte statt. Die erste Gruppe ist von 9 bis 12.30 Uhr an der Reihe, die zweite von 11 bis 14 Uhr. Die Anmeldung erfolgt über die Gemeinde, teilt der Sozialverband mit.

Der Tagesausflug am Samstag, 11. September, nach Bretten beinhaltet im Reisepreis eine Stadtführung und den Mittagstisch, der Nachmittag steht zur freien Verfügung. Da der Ausflug bereit zweimal verschoben wurde und ein Großteil der Teilnehmer bereits ihre Anmeldegebühr bezahlt haben, sind nur noch wenige Plätze frei. Kontakt über Helmut Gaa, Telefon 06202/147 12.

Thema Schwerhörigkeit

Der Gesundheitstag zum Thema Schwerhörigkeit findet am Donnerstag, 16. September, im TSG-Eintracht-Vereinshaus statt. Am Freitag, 26. November, führt ein Tagesausflug nach Pirmasens zur Schokowelt Wawi mit Besichtigung und Einkauf für Advent und Weihnachten. Nach dem Mittagessen werden der „Belzeniggelmarkt“ und ein Schuh-Outlet besucht. Anmeldungen werden beim Tagesausflug nach Bretten und am Gesundheitstag entgegengenommen.

Am Samstag, 30. Oktober, 13.30 Uhr soll die ausgefallene Mitgliederversammlung abgehalten werden. Auch für die Teilnehmer des zweiten Kaffeenachmittags soll es am Donnerstag, 28. Oktober, 14 Uhr, eine Neuauflage geben. Außerdem ist die Adventsfeier am Samstag, 4. Dezember, 14 Uhr, geplant. zg

