Vorkaufsrecht ausgeübt

Plankstadt. Bei drei Enthaltungen beschloss der Gemeinderat mit großer Mehrheit die Ausübung des Vorkaufrechts fürs Grundstück Schwetzinger Straße 67, das im Geltungsbereich des Sanierungsgebietes „Ortsmitte II“ liegt. Für Bürgermeister Nils Drescher eine gute Nachricht. Behalte die Gemeinde doch so die Fäden in der Hand, um hier eine verträgliche Entwicklung zu gewährleisten. Schlussendlich sei ein Leerstand in diesem Zweifamilienhaus bei nach wie vor hohem Wohnbedarf nicht hinnehmbar.

Der Gemeinde, so Drescher, gehe es vor allem um die Steigerung der Lebens- und Aufenthaltsqualität an diesem neuralgischen Punkt. Dazu gehöre auch eine Neuordnung des Grundstücks für dringend benötigten Parkraum. Es war eine Sicht, die Gerhard Waldecker (Plankstadter Liste) teilte. Die Gemeinde bekomme damit die Chance, hier tätig zu werden und Entwicklungsperspektiven zu schaffen.

Auch Jutta Schuster (CDU) betonte diese Vorteile und merkte an, dass dem Eigentümer dadurch keine Nachteile entstünden. Thomas Burger (GL) sieht, nach einer sorgfältigen Abwägung, ebenfalls den Vorteil für die Gemeinde überwiegen. Sie erhalte sich die Gestaltungsmöglichkeit und könne für die Bürger Werte schaffen. Dr. Ulrich Mende (SPD) erkennt grundsätzlich Handlungsbedarf, um den Wohnungsmarkt zu entlasten und die Verkehrssituation zu verbessern. Natürlich sei dieser Erwerb kein Befreiungsschlag, dafür sei der Wohnungsmarkt zu sehr zum „Tollhaus“ geworden. Aber es sei für die Gemeinde Plankstadt doch ein Schritt in die richtige Richtung. ske

