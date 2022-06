Waltraud Wettstein ist 75.000. Fahrgast im Plankstadter Bürgerbus

Die Zahlen, die sich mit dem Bürgerbus in Plankstadt verbinden, sind beeindruckend. Seit 2016 ist der Bürgerbus in Plankstadt auf Tour, seit vergangenem Jahr auch mit einem zweiten Fahrzeug. Und in dieser doch eigentlich eher kurzen Geschichte absolvierte das Bürgerbusteam beinah 200 000 Kilometer. Damit kommt man fünfmal um die Erde oder schafft mehr als die Hälfte der Strecke zum Mond (die

...