Plankstadt. Damit sie richtig wirkt, muss eine FFP2-Maske gut sitzen. Diese Information ist wohl mittlerweile bei den meisten Plankstadtern angekommen. Da können bereits Barthaare zum Problem werden, über die feine Luftströme an der Maske vorbeigeleitet werden. Diese Sorge hat auch unser Leser Christoph Ruebeling aus Plankstadt, der uns in einem Brief schreibt: „Leider ist es eine Illusion zu glauben, die derzeit in Apotheken angebotenen Masken würden den versprochenen Schutz gewährleisten. Es wird nur die Filterwirkung der verwendeten Vliese auf ihr Viren-Rückhaltvermögen garantiert. Die Standardmasken liegen in der Regel nicht an jeder Stelle luftdicht an der Kopfhaut an. Masken für unterschiedliche Kopfformen habe ich zudem nirgendwo angeboten bekommen.“

AdUnit urban-intext1

Verschiedene Größen gebe es zwar nicht, aber verschiedene Modelle, erklärt Dr. Jürgen Sommer, Inhaber der Schubert-Apotheke in Plankstadt. Jeder Hersteller fertige die Masken etwas anders an, daher gebe es durchaus leichte Variationen in der Form – was ja vielleicht schon den entscheidenden Millimeter Unterschied für das Gesicht ausmacht.

Mittlerweile gebe es die FFP2-Masken aber auch in Kindergrößen – die habe er auch bestellt. Das ein oder andere sehr schmale Erwachsenengesicht könnte damit also Abhilfe finden. „Entscheidend ist immer der Nasenbügel, der die Maske nach oben hin abdichtet“, sagt Sommer.

Doch er gibt zu, dass es eine hundertprozentige Sicherheit vor Coronaviren auch mit FFP2-Masken nicht geben könne. Denn selbst diese Masken filterten lediglich mindestens 94 Prozent der Partikel. Das sei jedoch immer noch besser als bei einer Stoffmaske, die völlig unterschiedliche Filterwirkungen haben könne. „Das Problem bei einer sogenannten Alltagsmaske ist ja gerade, dass die Schutzwirkung nicht definiert ist“, macht Jürgen Sommer klar. Doch es gelte, mit FFP2-Masken die jetzige Situation nochmals deutlich zu verbessern und die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass man sich ansteckt, wenn man irgendwo einer Person begegnet, die infiziert ist.

AdUnit urban-intext2

Für Kindermasken hat auch Maria Syrbe aus der Luisen-Apotheke ein Angebot vorliegen. Ob sie sie anbieten wird, hängt noch von der Nachfrage ab. Dafür hat sie eine Lösung für Menschen, denen die FFP2-Maske zu klein ist. „Wir haben Masken, die man von oben nach unten aufklappt und nicht seitlich. Die passen einigen Männern am Kinn einfach viel besser“, erklärt sie.

Dr. Martin Schmitt, der in Oftersheim und Plankstadt jeweils eine Hausarztpraxis betreibt und diese sogar als Corona-Schwerpunktpraxis gekennzeichnet hat, erklärt zu den FFP2-Masken: „Die Luft sucht sich den Weg des geringsten Widerstands. Man merkt selbst ganz gut, wie passend die Maske sitzt, je nachdem, ob sie sich zusammenzieht, wenn man tief einatmet. Das gibt einem dann einen entscheidenden Hinweis über den Selbstschutz.“

AdUnit urban-intext3

Auch er gibt zu bedenken: „Einen hundertprozentigen Filterschutz wird man nicht hinbekommen. Der Effekt einer FFP2-Maske ist aber auf jeden Fall besser als bei einer Stoffmaske – und doch nicht perfekt.“ Man solle sich daher nicht in Sicherheit wiegen, sondern natürlich trotzdem die Hände waschen, Abstand halten und Kontakte reduzieren.

AdUnit urban-intext4

Auch er sieht bei verschiedenen Herstellern unterschiedliche Passformen und rät daher, nicht gleich große Mengen von einem Modell zu bestellen, sondern erst einmal zu testen, ob es auch gut passt.

An der Passform zu tricksen, sei schwierig, da man bei jeder Behandlung der Maske auch die Filtereigenschaften beeinträchtigen könnte. Doch sie näher ans Gesicht zu holen, wenn sie zu weit ist, könne eine Maßnahme sein, so Martin Schmitt. Möglichkeiten dafür sind etwa Knoten in den Bändern, damit diese kürzer werden oder ein Gummiband, mit dem man die Maske am Hinterkopf befestigt und das man verstellen kann: „Das ist ohnehin angenehmer, wenn man die Maske den ganzen Tag lang tragen muss.“

Eine Grafik mit den aktuellen Corona-Zahlen gibt's hier: