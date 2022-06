Wasser in Plankstadt wird zeitweise abgestellt

Plankstadt. Die Wasserversorgung in Plankstadt muss Dienstag, 14. Juni, wegen technischer Arbeiten vorübergehend unterbrochen werden. Es wird ein Wechsel der vier Schieber im Wasserübergabeschacht in der Grenzhöfer Straße vorgenommen. Die erforderlichen technischen Arbeiten finden in der Zeit zwischen 8 und 16 Uhr statt.

Die Wasserversorgung in Plankstadt ist im genannten Zeitraum ausschließlich über die zweite Versorgungsleitung in der Ringstraße geregelt, betonen die Stadtwerke in einer Pressemitteilung, „die Grundversorgung bleibt selbstverständlich gewährleistet“.

Waschmaschinen auslassen

Die Stadtwerke Schwetzingen hoffen bei den Bürgern auf Verständnis und bitten gleichzeitig darum, an diesem Tag der Bauarbeiten möglichst keine Waschmaschinen und Spülmaschinen zu benutzen.

„Die entsprechenden Großverbraucher in Plankstadt werden von der Gemeinde über die Maßnahme informiert“, heißt es weiter.

Sollten die Arbeiten bereits vor 16 Uhr abgeschlossen sein, werde die Wasserversorgung über die Grenzhöfer Straße selbstverständlich sofort wieder in Betrieb genommen, wird abschließend zugesichert. zg

Info: Weitere Informationen gibt das Technische Team der Stadtwerke Schwetzingen, Telefon 06202/6 05 07 20.

