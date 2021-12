Plankstadt. Schon seit einigen Wochen leuchtet der Wasserturm wieder. In der Dunkelheit strahlt die Beleuchtung des Gebäudes hell. Erst in diesem Jahr ist das Wahrzeichen der Gemeinde saniert worden. Ein besonderer Putz sorgt jetzt für die Feuchtigkeitsregulierung und auch die Elektrik ist neu. Wenn die Pandemie es zulässt, werden hier künftig außerdem weiterhin Ausstellungen, Workshops und Treffen die Kultur in Plankstadt bereichern. / caz

