Weihnachtliche Empfehlungen

Plankstadt/Eppelheim. Weihnachtszeit ist auch Lesezeit. Um die Suche nach Weihnachtsgeschenken zu erleichtern, stellt Dr. Christine Beil vom Eppelheimer Buchladen am Donnerstag, 25. November, in der Bücherei Plankstadt ihre literarischen Weihnachtsempfehlungen vor. Viele neue Lieblingstitel werden dabei sein, aber auch ältere Leseschätzchen hat sie mit ihrem Team neu entdeckt, heißt es in einer Pressemitteilung. Ob Roman, Krimi, Sach- oder Bilderbuch, ob für Erwachsene, Kinder oder Jugendliche – Besucher sind dazu eingeladen, bei Wein und Naschereien zu lauschen und zu stöbern.

Es geht um 20 Uhr los, der Einlass startet um 19.30 Uhr und die Teilnahme kostet fünf Euro. Die Veranstaltung findet unter der aktuellen 3G-Regelung in den Räumen der Bücherei Plankstadt statt. Anmeldungen nimmt das Bücherei-Team unter Telefon 06202-200657 oder per Mail an buecherei@plankstadt.de entgegen. Personalisierte Tickets gibt es ausschließlich im Vorverkauf und nach Vorlage des entsprechenden Impf- oder Genesenennachweises oder eines PCR-Tests (nicht älter als 48 Stunden). zg