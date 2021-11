Schon im vergangenen Jahr konnte der Weihnachtmarkt nicht in gewohnter Weise auf dem Rathausplatz stattfinden, so auch in diesem. Schuld daran ist nicht nur Corona, sondern die aktuell laufende Baumaßnahme. Auf Weihnachtsflair muss die Bevölkerung jedoch nicht ganz verzichten, denn wie schon 2020 stehen als kleiner Trost Weihnachtshütten auf dem Wochenmarkt am Festplatz – diesmal sogar drei.

