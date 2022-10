Welde-Bierathlon in Plankstadt: Kombination aus Laufen und Bier

Plankstadt. Nach zwei Jahren Pause endlich wieder Welde-Bierathlon – rund 180 kreativ kostümierte Läuferpaare rennen und trinken. Am Samstag, 15. Oktober, steigt der Kult-lauf ab 16 Uhr auf dem Gelände der TSG Eintracht Plankstadt in der Jahnstraße. Anschließend gibt es eine Party für die Läufer und auch für alle Zuschauer. Die nach der Corona-Pause heiß ersehnte 16. Auflage des Plankstadter Bierkastenlaufs mit seinen rund 180 Teams in vielfach witzigen und aufwendigen Outfits wird auch gern das „Hawaii der bierliebenden Ausdauersportler“ genannt, denn schließlich winken in Plankstadt wie beim Ironman auf Hawaii Blumenketten für die Fini-sher.

Drei Punktewertungen

Es gibt drei Wertungen für Männer-, Frauen- und Mixed-Teams. Eine zusätzliche Punktewertung erhalten die Teams mit ihrer Verkleidung, denn es gibt auch Preise für die besten und kreativsten Kostüme.

Viele Läufer und Triathleten lassen ihre Sommersaison beim WeldeBierathlon ausklingen. Unterstützt wird der Lauf vor Ort zum vierten Mal hilfreich und tatkräftig von den Plankstadter Handballern von der TSG Eintracht. Besonders freuen sich Letztere ebenso wie der Titelsponsor Welde über so viele helfende hochgekrempelte Ärmel und begrüßen, dass sich auch die Gemeinde Plankstadt dieser sportlichen Spaßveranstaltung gegenüber so offen zeigt.

Die 180 Team-Startplätze waren nach Anmeldestart im März 2019 innerhalb von 24 Stunden ausgebucht, für 2022 sind nur wenige übrig, denn die Tickets behielten ihre Gültigkeit. „Sowohl Hobby- als auch Leistungssportler freuen sich jetzt schon zwei Jahre auf den Spaß, da haben alle ihre Tickets behalten“, so Jürgen Hilberath, Chef des ehrenamtlichen Organisationsteams und Ironman-Hawaii-Finisher.

Spaß steht im Vordergrund

Die schnellsten Teams laufen die sechs Kilometer in rund 25 Minuten, die langsamsten gehen es gemütlicher an und benötigen öfter über 70 Minuten. „Alle Starter wollen natürlich schnell laufen, aber beim Welde Bierathlon steht einfach der Spaß im Vordergrund“, ergänzt Welde-Chef Max Spielmann.

Doch der Laufwettbewerb hat eine echte Tücke: Jedes Team muss bis zum Zieleinlauf seine zwölf Flaschen – Bier mit oder ohne Alkohol – aus dem halben Kasten ausgetrunken haben. Ansonsten drohen Zeitstrafen.