Welde-Designpreis für den Heidelberger Niklas Winterfeld

Plankstadt. Der Preisträger des vierten Welde Designpreises kommt aus Heidelberg und heißt Niklas Winterfeld. Der 31-jährige Kommunikationsdesigner überzeugte mit seiner Arbeit „Zusammen dekadent“ zum Thema „Dekadenz“ die hochkarätige Jury des Uncover-Designfestes, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zum zweiten Mal wurde der von der Plankstadter Welde Braumanufaktur gestiftete Preis in Höhe von 5000 Euro innerhalb des internationalen Mannheimer Designfestivals ausgelobt. Die Bekanntgabe dieses und weiterer Preisträger des Festivals fand digital statt.

Niklas Winterfeld hat ein neues Motiv für die Welde-Flaschen gestaltet. © Welde

Die Freude war groß bei Niklas Winterfeld, als er bei der Verkündung der Preisträger seinen Namen hörte. „Ich freue mich sehr und bin gerade etwas platt“, sagte der frischgebackene Welde Designpreisträger freudig lächelnd.

Das Uncover-Designfestival verfolgt Winterfeld bereits seit einigen Jahren. 2020 hat er sich zum zweiten Mal um einen Preis beworben. Es sei unheimlich spannend, ein Design für eine Bierflasche zu gestalten und das sei gleichzeitig eine der spaßigsten Aufgaben gewesen, die er bislang gehabt habe, erklärt der Designer. Besonders schätze er an diesem Festival und am Welde Designpreis die vollkommene Freiheit der Jury. Das sei nicht selbstverständlich und davon könnten sich einige Wettbewerbe eine Scheibe abschneiden, findet er. Die kreative Freiheit sei wirklich gut und angenehm. An das Thema des Uncover-Festivals sind alle gebunden: Teilnehmende wie auch Juroren und Preisstifter.

„Dekadenz“ als Herausforderung

Um ein Thema grafisch umzusetzen, ist laut Winterfeld zunächst viel Recherche notwendig. Gefragt nach seiner Inspiration zu seinem Motiv und seiner Vorgehensweise antwortet er: „Gerade das Thema ,Dekadenz‘ fand ich eine große Herausforderung und genau darin lag der Reiz der Aufgabe. Die Inspiration ziehe ich mir gern aus einfachen Formen oder aus kubistischen Kunstwerken. Grundsätzlich ist der große Teil der Arbeit vor allen Dingen gedanklich. Wenn das Konzept steht, ist die eigentliche Umsetzung oft keine große Sache mehr oder hapert an Details.“

Beim Welde Designpreis musste der Rahmen in Bezug auf Format, Farben und Linienstärke vorgegeben werden, um später den Druck direkt auf die Bierflasche umsetzen zu können. Was zunächst als Einschränkung erscheint, hat für Winterfeld einen Reiz: „Gerade diese Reduktion und den Minimalismus finde ich reizvoll. Denn solche Ideen bleiben oft am Längsten im Gedächtnis.“ Mit seinem Preisgeld will der Kommunikationsdesigner erst mal ein paar Kästen Bier und eine Kiste spanischen Rotwein kaufen. Der Rest kommt auf die hohe Kante, sagt der Preisträger grinsend.

Sein Motiv wird die Welde Braumanufaktur auf 5000 mit Welde No1 Slow Beer Pils gefüllte Flaschen aufdrucken. Die kleinen Kunstwerke werden voraussichtlich im Herbst auf den Markt kommen. zg