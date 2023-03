Welde sorgt fürs Buga-Bier

Plankstadt. Laues Lüftchen, Blütenmeer, Haubenlerchen-Gezwitscher und naturnahe Landschaften – und dazu ein kühles Welde Bier. Auf zwei Biersorten aus dem Sudhaus der Welde Braumanufaktur in Plankstadt dürfen sich die rund zwei Millionen erwarteten Interessierten der Bundesgartenschau 2023 in Mannheim freuen. Sowohl das Welde No1 Slow Beer Pils und das Welde Naturradler als auch alkoholfreie Welde-Fassbrause werden in der gesamten Gastronomie im Luisenpark und im neuen Spinelli-Park angeboten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Buga 23 verspricht Erlebnisse für alle Sinne, auch für Biergenießerinnen und -genießer. Diese können sich auf kühles Welde Bier freuen und damit die Pause nach dem Erkunden des riesigen Angebotes der Gartenschau bestens abrunden. Verschiedene Gastronomiekonzepte laden in den beiden Parks ein, in Restaurants, Biergärten und Kiosken können Biere aus der Region genossen werden.

Nicht nur Bier von hier, sondern auch Equipment von hier hilft dabei, die gastronomischen Anforderungen der Buga 23 aufzustellen. Weil das gemeinsam besser und nachhaltiger zu stemmen ist, haben sich die größten Brauereien der Metropolregion mit einem Getränkehändler zusammengetan und bündeln so ihre Lieferwege – ein absolutes Novum in der hiesigen Brauereibranche.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Bundesgartenschau Warum erstmals zwei konkurrierende Brauereien auf der Buga in Mannheim zusammenarbeiten Mehr erfahren

Die Biere der beiden Brauereien kommen mit weniger Lkw und deshalb mit weniger gefahrenen Kilometern und weniger CO2-Ausstoß in die unterschiedlichen Gastronomiekonzepte im Luisenpark und im neuen Spinelli-Park. Das Ergebnis: eine wesentlich emissionsärmere und nachhaltigere Lieferung. Mit dem gemeinsamen Engagement unterstützen Welde und Eichbaum die Leitthemen der BUGA rund um Nahrungssicherung, Nachhaltigkeit und Regionalität.

Regionale Produzenten

Die Buga sei nach 1975 zum zweiten Mal in Mannheim und habe dort schon einmal gezeigt, wie wertvoll ihre „Hinterlassenschaften“ wie der Luisenpark für Stadt und Region sind, erklären die Brauereichefs Max Spielmann, Welde, und Andreas Hiby-Durst, Eichbaum, ihr Engagement. Klimakrise, Nahrungssicherung, Farm-to-table, Agrarwirtschaft 4.0 – all das seien Themen, die auch und gerade Brauereien angingen, wenn sie weiterhin gutes Bier mit qualitativ hochwertigen landwirtschaftlichen Rohstoffen brauen und anbieten wollten.

Als regionale Produzenten, die in ihrer Heimat verwurzelt sind und sich dieser verpflichtet fühlen, wollen die beiden größten Brauereien der Region zusammenarbeiten, den Besuchern der Buga echten Biergenuss nahebringen. zg