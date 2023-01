Welt der Mode und „Welt der Sinne“

Plankstadt. Anfang Januar 2023 startete die VdK-Familie Plankstadt mit einem Bus der Firma Hoffmann-Reisen nach Haibach bei Aschaffenburg zur Firma Adler.

Nach dem Frühstück wurde den VdKlern eine informative Modeschau präsentiert. In deren Anschluss konnten die Damen und Herren nach ihrer Wunschkleidung für den Modefrühling Ausschau halten, diese probieren und kaufen. Gegen 14 Uhr startete der Tross vom Modemarkt Adler nach Frankfurt zur Festhalle.

Eisrevue in der Festhalle

Dort präsentierte Holiday on Ice sein neues Jahresprogramm mit der Eisrevue „A new day“. In zwei Akten wurde die „Welt der Sinne“ und die „Seelenwelt“ dargestellt und die Plankstadter konnten die natürliche Schönheit unserer Welt und die Kraft der menschlichen Fantasie erleben. Aurora und Adam wurden von einer überirdischen Dimension getrennt und mussten in Einsamkeit leben. Durch die Liebe mit all ihren Freuden und Schmerzen kehrt Aurora in die Welt zu Adam zurück.

Tolles Lichtdesign und tolle Eistänzer präsentierten sich bei dieser Vorstellung. Mit schönen Erinnerungen an diese Revue ging es mit Musik zurück in die Heimat. zg