Weltmeister aus der Kurpfalz

Plankstadt. Dieser Erfolg kann sich sehen lassen: Der neue Kurpfalzbräu „Barbara Bock“ von Welde wurde erstmals zur Bier-Weltmeisterschaft ins Rennen geschickt – und erhielt Gold bei den World Beer Awards 2022, wie die Brauerei in einer Pressemitteilung schreibt. Damit ist der saisonale Maibock aus dem kurpfälzischen Plankstadt Landessieger seines Bierstils und der beste Maibock Deutschlands. Auch „Leichtes Helles“ und „Spezial“ von Kurpfalzbräu dürfen sich über Medaillen freuen.

Die World Beer Awards werden jährlich in London vergeben. Eine internationale Jury aus Brauern, Biersommeliers und anderen Bierexperten verkostet vor Ort mehrere Tage lang blind, also ohne Kenntnis von Brauerei und Biername, die Bier-Bewerbungen aus aller Welt nach einem strengen Bewertungssystem. Zur Bewertung der Biere werden die Einreichungen zunächst nach Bierstilen sortiert.

Eine große Ehre: Das Kurpfalzbräu Barbara Bock erhält den World Beer Award in Gold. Auch die anderen beiden Sorten gehen nicht leer aus. © Welde

Daraufhin ermittelt die Jury nach und nach die Besten und die Landes-Stilsieger. Dabei sitzen die Juroren an großen Tischen zusammen, pro Tisch fungiert ein Jurymitglied als Sprecher, der sogenannte Table Captain. Die Anforderungen an die verschiedenen Bierstile sind genau festgelegt, um eine immer faire Bewertung zu ermöglichen. Die Ergebnisse der einzelnen Tische führen zu einer Shortlist, aus der dann die Gewinnerbiere ermittelt werden.

Der 2022 nach Jahrzehnten erstmals wieder gebraute Kurpfalzbräu „Barbara Bock“ erhielt Gold und wurde Landessieger in der Bierkategorie „Lager / Saisonbier Maibock/Heller Bock“. Für das 2022 neu gebraute Kurpfalzbräu „Leichtes Helles“ gab es im immer umfangreicher bestückten Bierstil „Alkoholfreies / Leichtes Lager“ eine Bronzemedaille für Deutschland. In der mittlerweile ebenfalls wichtigen Kategorie „Lager Dortmunder“ darf sich auch das Kurpfalzbräu „Spezial“ über eine solche Bronzemedaille freuen.

Kurpfalzbräu braut traditionelle Bierspezialitäten nach Originalrezepten von Braumeister Hans Hirsch, dem Urgroßvater von Brauereichef Max Spielmann. Als junger Brauer kam Hirsch 1919 nach der Walz nach Schwetzingen, verliebte sich in Johann Weldes Tochter Elisabeth – und blieb.

Wohlgehütete Geheimnisse

Von seiner Lehr- und Walzzeit brachte Hirsch Bierrezepte mit, die bis heute wohlgehütet sind und in der Brauerei weiterhin genutzt werden. Die alten Aufzeichnungen inspirieren die Brauer in Plankstadt dazu, alte Bierrezepte neu zu interpretieren und mit viel handwerklicher Sorgfalt zu brauen. Deshalb orientieren sich auch die Etiketten auf den klassischen Bierflaschen an den alten Etiketten, denn einen Barbara Bock und ein Spezial hat Hans Hirsch schließlich seinerzeit schon gebraut. Die Kurpfalzbräu-Biere haben die Jury der World Beer Awards überzeugt: Weltmeisterliches Bier kommt aus Plankstadt in der Kurpfalz.

Während drei Sorten ausgezeichnet werden, verabschiedet sich die Welde-Brauerei gleichzeitig von drei anderen. Beim Sauerbier Badisch Gose, dem „Collabbrew“ Pepper Pils und dem Cuvée Bourbon Barrel Bock nahm die Nachfrage so ab, dass diese drei Brauspezialitäten seit Oktober aus dem Sortiment der Braumanufaktur verschwunden sind. Brauen, Platz in Lagertanks vorhalten, Kühlung – das und mehr seien Vorgänge, die eine gewisse Nachfrage erfordern, damit sowohl Wirtschaftlichkeit als auch Nachhaltigkeit gegeben sind, heißt es in einer Pressemitteilung von Welde. zg