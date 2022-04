Wenn der Coup so richtig schiefgeht

Eppelheim. Ein gleißendheller Lichtkegel bewegt sich langsam in der Nacht, eine dunkle Gestalt lugt vorsichtig hinterm Vorhang hervor. Verschleiert mit einer Maske hält sie einen Revolver in den zittrigen Händen. Seinen Coup hatte sich der junge Dieb Guillaume – gespielt von Moritz Bäckerling – sicher anders vorgestellt, denn in der Luxusvilla wird er bereits erwartet.

Céline, selbst talentierte Meisterdiebin und Namensgeberin des Stückes, das die Theatergastspiele Fürth in der Wild-Halle aufführen, kann über seinen tapsigen Einbruchsversuch nur schmunzeln. Gespielt wird die selbstbewusste Madame übrigens von Christine Neubauer, die ihren Durchbruch 1987 als Traudl Grandauer in der ARD-Fernsehserie „Löwengrube“ hatte. An ihrer Seite steht Volksschauspielerin Gerda Steiner als Haushälterin Anna. Vielleicht ist es auch dieser prominenten Besetzung zu verdanken, dass das Stück in Eppelheim beinahe ausverkauft ist.

Die zwei geben ein perfektes Duo ab, harmonieren auf der Bühne ganz wunderbar. Während Steiner die bodenständige, vernünftige Haushaltshilfe mimt, fällt Neubauer mit ihrer lauten, extravaganten Art auf. Sie zeichnet eine Figur, die in ihrem Leben viel mitgemacht hat und die kaum mehr etwas aus der Fassung bringt. Ihr unverblümter Charakter erntet vom Publikum viel Applaus und Jubelrufe.

Ungeahnte Talente

Aber zurück zur Geschichte: Céline und Anna nehmen den jungen Möchtegern-Al-Capone schließlich unter ihre Fittiche. Besonders talentiert scheint er auf den ersten Blick nicht zu sein, doch schon bald stellt sich heraus, dass in ihm andere ungeahnte Talente schlummern.

Guillaume ist nämlich ein absoluter Meister, wenn es um die Fälschung von Gemälden geht. Céline sieht schon die glorreiche Zukunft und das viele Geld vor sich, das sich die beiden erschummeln könnten, als Sohn Pierre (Stefan Pescheck) und seine neue Freundin Julischka (Fee Denise Horstmann) dazwischenfunken. Letztere steht ihrer Schwiegermutter in spe in Sachen Skrupellosigkeit in nichts nach. Nachdem sie sich anfänglich zurückhaltend gibt, kommt schon bald die knallharte Geschäftsfrau durch.

Während die erste Hälfte des Stückes insgesamt ein wenig ruhig erscheint, nimmt die Inszenierung in der zweiten Hälfe richtig Fahrt auf. Ganz so, wie es sich für eine Boulevardkomödie gehört. Auf der Bühne wird getanzt, geflirtet und gestritten. Dabei kommt das Stück von Maria Pacôme ohne einen einzigen Kulissenwechsel aus. Der Dynamik tut das aber keinen Abbruch. Schneller als erwartet kommt letztlich das Ende und der Applaus setzt ein.

In der Rudolf-Wild-Halle sind dieses Jahr noch einige Veranstaltungen geplant. So kommt unter anderem Kabarettist Heinrich del Core und Spitz & Stumpf treten ein letztes Mal in Eppelheim auf die Bühne.

Info: Am Donnerstag, 21. April, 20 Uhr, zeigt das Ohnsorg Theater das Stück „Tratsch im Treppenhaus“.