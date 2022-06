Wer fährt den Bürgerbus?

Plankstadt. Der Bürgerbusverein Plankstadt möchte sein Fahrerteam verstärken. Engpässe, die durch Urlaub oder Krankheit entstehen, könnten dann besser kompensiert werden, wenn man auf Kräfte zurückgreifen kann, die in so einem Fall einspringen können, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Wer aber einen „festen“ Fahrtermin in der Woche haben will, ist ebenso willkommen. Dankbarkeit, Wertschätzung, Lob und Anerkennung seitens der Fahrgäste sind den Fahrern gewiss.

Der Verein empfiehlt: einfach mal vorbeikommen und ausprobieren. Eine Gelegenheit, sich mit dem Fahrzeug vertraut zu machen, bietet sich zum Beispiel bei einer Probefahraktion am Samstag, 18. Juni, von 11 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz am Vogelpark an.

Dabei können Interessierte unter Anleitung von erfahrenen Fahrern in Ruhe – und ohne Fahrgäste – eine Proberunde durch die Gemeinde drehen und dabei feststellen, dass eine präzise Servolenkung und Getriebeautomatik ein Fahrgefühl wie in einem normalen Auto vermitteln. Erforderlich ist lediglich die Vorlage des Führerscheins. Die Vertreter des Bürgerbusvereins beantworten zudem alles Fragen rund um das Projekt, auch Versicherungsaspekte.