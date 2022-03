Wer hat schöne Baustellenfotos vom Rathaus in Plankstadt?

Plankstadt. Bilder müssen Geschichten erzählen. Denn die Geschichte hinter der Fotografie ist das, was sie interessant macht. Das findet zumindest Hobbyfotograf Detlev Sauter. Kein Wunder also, dass er bei einem so bedeutsamen Moment wie dem Abriss des Rathauses mit seiner Kamera parat war. Der Hobbyfotograf hat mehrere Bilder von der Baustelle in der Ortsmitte geknipst – diese und andere Fotografien werden bei der Eröffnung des Rathauses im Mai bei einer kleinen Ausstellung zu sehen sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Als ich gelesen habe, dass die Mittel für die Ausstattung des Rathauses bewilligt sind, dachte ich, dass es vielleicht eine nette Idee wäre, Bilder von Amateurfotografen in den Büros aufzuhängen“, erklärt Sauter im Gespräch mit unserer Zeitung. Kurzerhand habe er Bürgermeister Nils Drescher angeschrieben. Der wiederum hatte dann die Idee, die Bilder von Sauter und weitere Aufnahmen von Plankstadter Hobbyfotografen bei einer kleinen Ausstellung zur Eröffnung des neuen Rathauses zu präsentieren. Die Gemeinde sucht dafür nun Fotografien, die vielleicht aus der Situation heraus oder auch ganz bewusst entstanden sind, um den Augenblick für die Nachwelt festzuhalten. Darauf zu sehen sein soll die Baustelle, auf der in den vergangenen Monaten der neue Rathausanbau entstanden ist, die eingerüsteten Gebäude, das Anliefern von Material, Baggerarbeiten und mehr.

„Anfang April – Einsendeschluss ist der 31. März – wird dann ausgewertet“, weiß Sauter. Er selbst sei ganz gespannt auf die Einsendungen. Die Fotografie ist für ihn schon lange reizvoll. Oft ist er mit seiner Kamera innerhalb der Gemeinde unterwegs. „Als Thema reizt es mich, wenn Sachen gänzlich verändert werden“, erzählt Sauter. Gerade wenn sich ein Stadtbild verändere, sei es interessant, das „Vorher“ mit Bildern zu dokumentieren. So hat er auch das Ausbesserungswerk in Schwetzingen und die Tunnelarbeiten bei der Bundesstraße 535 fotografiert.

Jetzt freut Sauter sich auf die Ausstellung im Rathaus. Fotografien können noch bis Donnerstag, 31. März, eingeschickt werden. Interessierte senden dazu maximal drei Bilder als PDF zur Auswahl per E-Mail an die Adresse kultur@plankstadt.de. In der E-Mail sollten Vorname, Name, das Aufnahmedatum und Kontaktdaten mitgeteilt werden. Diese werden nur für den Zweck der Kontaktaufnahme zur Organisation der einmalig stattfindenden Ausstellung genutzt. caz

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Info: Fragen und Einsendung werden per E-Mail unter kultur@plankstadt.de entgegengenommen.