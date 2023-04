Plankstadt. Eine Katze, getigert, gepflegt, nicht tätowiert oder gechipt, ist am 13. April im katholischen Pfarrhaus in der Schwetzinger Straße in Plankstadt zugelaufen. Wo wird sie vermisst, wer kennt den Besitzer?, fragt der Tierschutzverein Schwetzingen und Umgebung. Barbara Schwalbe bietet um Hinweise unter den Nummern 06202/2 94 83 oder 0173/4 54 02 54. tsv

