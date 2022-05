Werner Wohlfahrt ist jetzt Ehrenvorsitzender

Plankstadt. Bei der Jahreshauptversammlung des Bürgerbusvereins stand unter anderem die Neuwahl des Vorstandes im Mittelpunkt. Vorsitzender Werner Wohlfahrt erklärte den zahlreich erschienenen Mitgliedern, sich nicht erneut zur Wiederwahl zu stellen.

Geschäftsführer Willi Lieske ließ das Geschäftsjahr 2021 Revue passieren. Seit Jahresbeginn war der neue Bus im Wechsel mit dem alten Fahrzeug im Einsatz. Das Jahr war aufgrund der Corona-Pandemie geprägt von sinkenden Fahrgastzahlen, die sich aber seit diesem Jahr wieder deutlich stabilisieren. In den nächsten Wochen erwarten die Verantwortlichen den 75 000. Fahrgast seit Aufnahme des Busbetriebs im März 2016.

Die Gewählten Vorsitzender: Rolf Hamm, Stellvertretender Vorsitzender: Uwe Hornung, Geschäftsführer: Willi Lieske, Schatzmeister: Andreas Kistner, Kassenprüferinnen: Roswitha Kolb und Heike Ulmer, Vertreter der Fahrer: Heiner Wolf, Beisitzer: Dieter List (Erstellung der Dienstpläne), Gaby Wacker (Schriftführung und Presse), Sigrid Schüller (Assistenz des Geschäftsführers), Arno Neidig (technische Fragen) und Werner Wohlfahrt. zg

Finanziell steht der Verein auf gesunden Füßen, wie Schatzmeister Andreas Kistner darlegte. Die Kassenprüferinnen Roswitha Kolb und Heike Ulmer bescheinigten eine vorbildliche Führung der Kassengeschäfte. Heiner Wolf als Vertreter der Fahrer erinnerte in seinem Rückblick an Hygienemaßnahmen und Impfnachweiskontrollen als besondere Anforderungen im Pandemiejahr. Nach der Entlastung des Vorstandes wurde bei den Neuwahlen ein neues Führungsteam mit Rolf Hamm an der Spitze gewählt: Als „erste Amtshandlung“ ernannte Hamm seinen Vorgänger zum Ehrenvorsitzenden – verbunden mit dem Recht auf lebenslange freie Fahrt im Bürgerbus. Bürgermeister Nils Drescher überreichte einen Schirm der Gemeinde als Symbol für die „Beschirmung“ des Bürgerbusvereins durch Werner Wohlfahrt.

Eine wichtige Aufgabe in der nächsten Zeit wird die Gewinnung neuer Fahrer sein, um urlaubs- und krankheitsbedingte Ausfälle besser kompensieren zu können. Am Samstag, 18. Juni, von 11 bis 13 Uhr besteht die Möglichkeit, den Bürgerbus probeweise zu fahren. Treffpunkt für Interessierte ist der Parkplatz am „Vogelpark“. zg