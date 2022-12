Wie die evangelische Jugend zu „Tschai“ kam

Plankstadt. Der Verein „Doomools un‘ jezzard“ hatte sich mit dem Thema „Evangelische Gemeindejugend in den 1950er und 1960er Jahren“ befasst und wurde deshalb im Pfarramt vorstellig. Der kürzlich verstorbene Dr. Friedrich Rösch und Helmut Schneider baten dort um Einsicht in die „Heimatklänge“, dem monatlich erschienenen Gemeindebrief an die Gemeindeglieder. „Der Bitte wurde vom Pfarramt auch bereitwillig entsprochen, wie sich auch die Zusammenarbeit mit dem Pfarramt als sehr kooperativ erwies“, schreibt der Verein in einer entsprechenden Pressemitteilung. Die beiden wurden in den „Heimatklängen“ in großem Maße fündig.

Inzwischen ist eine rund 30 Seiten umfassende Broschüre verfasst worden. Von ehemaligen Mitgliedern der Jugend wurden dafür Fotos aus jener Zeit zur Verfügung gestellt.

„Doomools un’ jezzard“ hat eine rund 30-seitige Broschüre über die „Evangelische Gemeindejugend in den 1950er und 1960er Jahren erstellt. © Verein

Die Freizeitgestaltung der Jungs und Mädchen erwies sich als überaus interessant. Insbesondere die männliche Jugend zeigte sich mitunter als sehr abenteuerlich. Bei den Fahrten und Wanderungen ergaben sich Vorkommnisse, die heute unvorstellbar sind. Ein besonderes Ziel war die Radtour nach Rothenburg ob der Tauber.

Mitten unter Schafen

Diese historische Stadt wurde von verschiedenen Gruppen angefahren. Gezeltet wurde dabei oft „wild“, also auf keinem Campingplatz. So schlug eine Gruppe ihre beiden kleinen Zelte bei der Rückfahrt von Rothenburg auf einer Wiese an einem Bach auf. Sie glaubte einen idealen Platz gefunden zu haben, doch kaum waren die Zelte aufgebaut, umzingelte eine Schafherde die Gruppe. Der Schäfer beanstandete das wilde Zelten aber nicht.

Ein anderes Beispiel: Inzwischen hatten sich die Jugendlichen mit einer Kohte ein großes Zelt zugelegt. Damit begaben sie sich im Odenwald zum Campieren. Das Wetter war mies, was allerdings nicht sonderlich störte. Eine kleine Gruppe von „Roten Falken“, eine Nachwuchsorganisation der SPD, kam vorbei und wollte nebenan zelten. Da es regnete, luden die Plankstadter sie ein, mit in der Kohte zu übernachten. Die Einladung wurde gerne angenommen. Die „Roten Falken“ bedankten sich mit einem Getränk, das sie „Tschai“ nannten, schwarzer Tee mit Rotwein und Zucker. Das Gebräu schmeckte so hervorragend, dass es für die männliche evangelische Jugend zum Standardgetränk wurde.

Über solche Geschichten wird in der Broschüre ausführlich berichtet. Selbstverständlich aber auch über die Gruppenarbeit.

Die Broschüre kann bei Werner Engelhardt unter Telefon 06202/2 18 72 oder per E-Mail an werner.engelhardt@gmx.de sowie bei Helmut Schneider unter Telefon 06202/40 97 61 oder per E-Mail an helmut_schneider.2@web.de bestellt werden. „Eine kleine Spende, zum Beispiel fünf Euro, wäre erwünscht“, schreiben die Verantwortlichen des Vereins. Konto von „Doomools un‘ jezzard“ bei der VR Bank Plankstadt: IBAN 13 5479 0000 0001 2813 30. we/sr